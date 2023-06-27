Yılmaz'dan Reuters'ın haberine tepki
Reuters'ın Bilal Erdoğan'a yönelik dedikodu şeklindeki bir haberi paylaşması tepkilere neden oldu.
Gündem 27.06.2023, 09:10 27.06.2023, 10:04
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan hakkındaki haberi nedeniyle Reuters haber ajansını kınadı.
Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "NATO Zirvesi öncesi Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Sayın Bilal Erdoğan'a yönelik manipülasyon ve yalan haber yapan Reuters haber ajansını kınıyorum. Herkes bilmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti uluslararası hukuk çerçevesinde milli menfaatleri ile hareket eder." ifadelerini kullandı.
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