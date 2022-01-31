Yılın transferi: İmzayı atmaya hazırlanıyor

PSG ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mbappe'nin yeni takımı netleşti. Real Madrid'in yıldız isimle anlaşma sağladığı bildirildi.

Bild'in aktardığı habere göre; eflatun-beyazlılar Mbappe ile sezon sonu sözleşme imzalayacak.

Fransız futbolcunun Real Madrid'den yıllık 50 milyon euro kazanacağı kaydedildi.

PSG, daha önce Real Madrid'in Mbappe için yaptığı 200 milyon euroluk teklifi reddetmişti. 23 yaşındaki futbolcu sezon sonu bonservis bedeli olmadan Real Madrid'e transfer olacak.

2018 yazında 145 milyon euro bedelle Monaco'dan PSG'ye transfer olan Mbappe, Fransız ekibiyle çıktığı 199 maçta 151 gol atarken 77 de asist kaydetti.