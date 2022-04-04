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"Yılbaşından itibaren 722 terörist etkisiz hale getirildi"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve çeşitli ilçelerden gelen çok sayıda şehit ailesi ile gazinin katıldığı programda bir konuşma yapan Milli Savunma Bakanı Akar, "Terörle mücadelemizin yoğun şekilde sürdüğü 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar toplam 33 bin 990 terörist etkisiz hale getirildi. Yılbaşından itibaren ise etkisiz hale getirilen terörist sayısı 722 oldu. Bu mücadele bitmedi bitmeyecek." dedi.

Gündem 04.04.2022, 00:33 04.04.2022, 00:46
"Yılbaşından itibaren 722 terörist etkisiz hale getirildi"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,  beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ile İstanbul Valiliğinin şehit aileleri ve gaziler onuruna düzenlediği iftara katıldı.

Vali Ali Yerlikaya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve çeşitli ilçelerden gelen çok sayıda şehit ailesi ile gazinin katıldığı programda konuşan Akar, ramazan ayının hayırlı olması, barış huzur ve iyilik getirmesi temennisiyle sözlerine başladı.

Köklü devlet geleneğinde gaza ruhunun daima mevcut olduğunu belirten Akar, şehitlik ve gaziliği "kültürümüzdeki ve inancımızdaki en yüce rütbe ve makamlar" olarak nitelendirdi.

Şehit ve gazilerin vatan, millet ve bayrak sevgisinin ölümsüz abideleri olduğuna işaret eden Akar, "Kumaşı bayrak, toprağı vatan yapan şehitlerimiz ve gazilerimizdir. Bugün cennet vatanımızda başı dik, güven, rahat içinde yaşıyorsak bunu aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz." diye konuştu.

Türk Silahı Kuvvetlerinin her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içi ve sınır ötesindeki mücadelesinin kararlılıkla sürdüğünü dile getiren Akar, "Aziz şehitlerimizin kanlarını bugüne kadar yerde bırakmadık, bırakmamak için de çalışmalarımızı gayretlerimizi sürdüreceğiz. Şehitlerimizin, gazilerimizin kıymetli ailelerinin gözyaşlarının hesabını bugüne kadar sorduk, sormaya devam edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası ortamda özne haline gelen Türkiye'nin etki ve ilgi alanını her geçen gün genişlettiğini vurgulayan Akar, bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetlerinin de görev ve sorumluluklarının arttığını söyledi.

Bakan Akar, TSK'nın Cumhuriyet tarihinin en yoğun dönemini yaşadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Mehmetçik kendisine verilen görevleri zorlu hava ve arazi şartlarında yerine getirmeye devam ediyor. Terörle mücadelemizin yoğun şekilde sürdüğü 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar toplam 33 bin 990 terörist etkisiz hale getirildi. Yılbaşından itibaren ise etkisiz hale getirilen terörist sayısı 722 oldu. Bu mücadele bitmedi bitmeyecek. Teröristler her an Mehmetçiğin nefesini enselerinde hissediyor. İki gece aynı yerde yatamıyorlar. Terör örgütünün bir çöküş halinde olduğunu hepimiz müşahede ediyoruz. PKK ve YPG'nin birbirinden farkı yok. Bunların arkasında kim olursa olsun, kimler destekliyorsa desteklesinler Türk Silahı Kuvvetleri olarak bunların peşindeyiz. Bu mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek ve inşallah 85 milyon vatandaşımızı terör belasından kurtaracağız. Bu konuda azimli ve kararlıyız."

"Türkiye hiç kimsenin yapmadığı kadar cömert davrandı"

Ukrayna bağlamındaki gelişmeleri de değerlendiren Akar, "Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Dışişleri Bakanımız, ilgili bakanlıklarımız gerekli çalışmaları yapıyor. Antalya'da Dışişleri Bakanımız tarafından Ukrayna ve Rusya Dışişleri Bakanları bir araya getirildi. Çok kısa süre içinde de Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde Sayın Putin ve Sayın Zelenskiy'in de bir araya gelebileceğini değerlendiriyoruz." diye konuştu.

Akar, kalıcı ateştesin önemine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Bir an önce ateşkesin yapılmasını, tahliyelerin gerçekleştirilmesini, istikrarın sağlanmasını istiyoruz. Bugüne kadar Türkiye, insani yardım konusunda hiç kimsenin yapmadığı kadar Ukrayna'ya cömert davrandı. Oradaki insani dramı hafifletmek için elimizden gelen gayreti gösterdik. İnsani yardım konusunda ne yapabilirsek yapmayı sürdüreceğiz.

Diğer taraftan Türk vatandaşları başta olmak üzere Ukrayna'da sıkıntı yaşayan tüm sivillerin tahliyesi için önemli bir çaba harcıyoruz. Önümüzdeki günlerde oradaki sivillerin deniz yoluyla tahliyesinin mümkün olacağını değerlendiriyoruz. Temennimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı görüşmelerin sonucunda iki liderin bir araya gelmesiyle ateşkesin mümkün olabilmesidir."

Konuşmasının ardından Akar, şehit aileleri ve gazilerle sohbet etti, taleplerini dinledi.

Kaynak: AA
#milli savunma bakanı #hulusi akar
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