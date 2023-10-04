Yıkılan binaların sorumluları kimler?

İnşaat Yüksek Mühendisi Cumhur İlter, depremde yıkılan binaların sorumluluğu konusunda önemli bir yazı kaleme aldı. İşte o yazı:

6 Şubat 2023 sabahı ülkece acı bir tabloya uyandık. Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 04:17’de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem binlerce binanın yıkılmasına ya da ağır hasar almasına neden olurken yüzbinlerce kişinin yaşadığı on ili kapsayan geniş bir alanda etkisini gösterdi. Tüm Türkiye bu büyük felaketin şokundayken, önce artçı deprem zannedilen 7.6 büyüklüğünde ikinci bir ana depremle sarsılarak kendini daha büyük bir imtihanın içerisinde buldu.

Maalesef depremin acı tablosu ortaya çıktıkça, yaşanan can kayıplarının akabinde herkesin doğal olarak aklına bu kayıpların sorumlusunun kim olduğu sorusu geliyor. Aslında bu soruyu birkaç çerçevede ele almak gerekiyor.

Ülkemizde yapılar tasarım aşamasından malzeme standartlarına, yapı denetimden iskan aşamasına kadar tüm süreçlerde yasal bir zemine tabidir. Her ne kadar yasal zemin sağlam olsa da deprem afeti sonrasında maalesef benzer acı tablolarla karşılaşmaktayız. Yapının tasarım aşamasında mimar ve mühendisler ilgili bölgedeki zemin etüdüne, katsayılara, spektrumlara ve yasal mevzuata uygun olarak tasarımı gerçekleştirilir. Bu tasarım neticesinde o ilgili kamu kuruluşundan ruhsat almak suretiyle yapının müteahhiti inşaat sürecine girer. İnşaat esnasında yapı denetim kurumları aracılığıyla süreç denetlenir. İnşaat işlemleri tamamlanıp yapı kullanım amacı doğrultusunda kullanıma hazır olduktan sonra iskan alınarak inşaat süreci tamamlanmış olur.

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