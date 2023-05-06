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Yeşildağ ailesinden kamuoyuna açıklama

Yeşildağ ailesi, son günlerde Youtube'da FETÖ firarileri tarafından dolaşıma sokulan videolarla ilgili açıklama yayınladı.

Gündem 06.05.2023, 22:24
Yeşildağ ailesinden kamuoyuna açıklama

Yeşildağ Ailesi, sosyal medya platformlarında yayınlanan yalan ve iftira odaklı görüntüler hakkında kamuoyuna açıklamada bulundu. Söz konusu videonun FETÖ menşeli olduğu belirtilen açıklamada konunun yargıya taşınacağı ifade edildi.

Yapılan açıklama şöyle:

05-05-2023 tarihinde sosyal medya platformlarında Ali Yeşildağ- 1 ifşaları ismi ile Fetö firarisi Cevheri Güven tarafından YouTube ve Twitter üzerinden hukuka aykırı yalan ve iftira yayını yapılmıştır.

Herşeyden önce Türkiye Cumhuriyeti Devleti 14-05-2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği genel seçimlerine gitmektedir. Bu süreç içerisinde seçimlere etki etmek için TERÖR ÖRGÜTLERİ tarafından çeşitli açıklama, video paylaşımlarının yapıldığı kamuoyunun malumudur. Bu yapılan yayınların tamamı, sabıkalı ve amiyane tabir ile suç makinesi tabir edilecek kişiler seçilerek yapıldığı bilinmektedir.

Ali Yeşildağ, Yeşildağ ailesinin bir ferdi olmakla beraber ailemiz ile hiçbir organik bağı yoktur ve kendisi halen Bursa, Ankara ve İstanbul mahkemelerinden SİLAHLA YAĞMA, YAĞMA, KASTEN ADAM ÖLDÜRME, TASARLAYARAK ADAM ÖLDÜRME, İFTİRA ve buna benzer ağır suçlardan almış olduğu cezalar nedeniyle aranmakta olup şu ana kadar yakalanamadığı bilinmektedir. 1987 yılında Bursa üçüncü ağır ceza mahkemesince kasten adam öldürme suçundan 10 yıl ağır hapis cezasına çarptırılan Ali Yeşildağ'a, 2015 yılında Ankara 12. Ağır ceza mahkemesince tasarlayarak adam öldürme suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Ali Yeşildağ, dört ayrı silahlı gasp ve yağma suçundan ise, toplam 27 yıl 8 ay hapis cezası almış bir hükümlüdür. Kendisi hayatının 17 yılını cezaevlerinde geçirmiş, geri kalan cezalarını çekmemek için FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜNDEN yardım alarak kaçmakta olup diyetini bu video ile ödemeye çalışmaktadır.

Kendisinin yukarıda anlatıldığı üzere, ailemizin şerefine ve haysiyetine halel getirici yaşam tarzı nedeniyle ilişki irtibatının kesilmesi ile beraber senelerdir ailemizin bir kısım fertlerine karşı duymuş olduğu kin ve öfke, kendisini terör örgütlerinin maşası haline getirmiştir.

FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜ üyesi olup halen yurtdışında kaçak olarak yaşayan Cevheri Güven isimli terör örgütü mensubunun Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Sayın CUMHURBAŞKANIMIZ ile ilgili sosyal medyada yapmış olduğu iftira yayınları da kamuoyunun malumudur. Ali Yeşildağ'ın bu örgüt mensubu ile aynı şekilde aynı hareket tarzı ile tamamen yalan ve iftiradan ibaret videoları kamuoyunda algı yaratmaya yönelik olduğu anlaşılmaktadır. Yayınlanan bu videonun yine FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜ iltisaklı olduğu bilinen Erk Acarer ve diğer birçok FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜ iltisaklı hesaplardan peş peşe aynı anda yayınlanması da bunun açık bir göstergesidir.

Tüm bu bilenen gerçekler ışığında, seçim arifesinde ailemiz ve Sayın CUMHURBAŞKANIMIZ ile ilgili TÜRKİYE Cumhuriyeti Devleti SİYASETİNİ VE SEÇİMİNİ dizayn etmeye yönelik FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜ menşeili yalan ve iftira yayımından dolayı derin üzüntü içerisinde olduğumuzu bildirir, yapılan yayın ve yayınlar hakkında her türlü yasal haklarımızı saklı tuttuğumuzu ve gerekli hukuki mekanizmalara başvuracağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.

YEŞİLDAĞ AİLESİ

#Ali Yeşildağ
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