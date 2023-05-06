Yeşil pasaportlar iptal mi, açıklama geldi
Yeşil pasaportların iptal edildiğine dair söylentilere İçişleri Bakanı Soylu'dan yalanlama geldi.
Gündem 06.05.2023, 17:50
Yeşil pasaportlarla ilgili bazı sitelerde yer alan iddialara yalanlama geldi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kimlerin yeşil pasaport alacağının mevzuatta belli olduğunu, geri alınmasının veya iptal edilmesinin söz konusu olmadığını bildirdi.
Bakan Soylu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal medyanın yalan makinaları yine devrede. Yeşil pasaport, vatandaşımızın uluslararası dolaşımı için tanınan bir haktır. Kimlerin bu pasaportu alacağı mevzuatımızda bellidir, geri alınması veya iptal edilmesi söz konusu değildir. Belirlenen şartlar, sınırlamalar ve sayıların aşılması halinde yaşanabilecek durumu anlattım. Ancak bay bay Kemal'in yalancı medyası, her zaman olduğu gibi" dedi.
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