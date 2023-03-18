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Yerli ve milli uçağımız Hürjet de piste çıktı

Milli Muharip Uçak'tan sonra yerli ve milli özel eğitim jetimiz Hürjet de piste çıktı.

Gündem 18.03.2023, 22:13
Yerli ve milli uçağımız Hürjet de piste çıktı

2 Şubat'ta motoru çalıştırılan Türkiye'nin jet eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET, bugün piste çıktı.

Ağustos 2017'de Jet Eğitim Uçağı Geliştirme Projesi olarak başlayan HÜRJET, bugün piste çıktı. 

"Gökyüzüne kavuşmak için gün sayıyor"

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Milli Muharip Uçak'tan sonra HÜRJET'in de pistteki yerini aldığını açıkladı: 

"Dün Bismillah dedik bugün Maşallah! MMU’dan sonra HÜRJET de piste çıktı. 

Yerli ve milli jet uçağımız koşmaya başladı gökyüzüne kavuşmak için gün sayıyor. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bu gurur hepimizin."

8 bin parçadan oluşuyor

Nisan 2018'de kavramsal tasarım aktiviteleri, Temmuz 2019'da ön tasarım faaliyetleri, Şubat 2021'de kritik tasarım faaliyetleri başarıyla sonuçlandırıldı, tasarım döngülerinin sonuçlanmasıyla üretim faaliyetlerine geçildi.

Yaklaşık 8 bin parçadan oluşan HÜRJET için parça üretimlerine Ocak 2021'de başlandı. Üretilen parça ve ekipmanlar son montaj hattında uçaktaki yerini aldı.

2 Şubat'ta motoru çalıştırılan HÜRJET, harbe hazırlık geçiş eğitimi, hava devriyesi (silahlı ve silahsız) ve akrobatik gösteri uçağı gibi roller icra edebilecek.

2025'te envantere girmesi bekleniyor

HÜRJET'in 2025'te envantere girebilir hale gelmesi amaçlanıyor. Seri üretim döneminde ayda 2 HÜRJET üretim kapasitesine ulaşılması hedefleniyor.

HÜRJET için Ocak 2022'de Savunma Sanayii İcra Komitesinde seri üretim kararı alındı. İlk aşamada Hava Kuvvetlerine 16 HÜRJET teslim edilecek. Malezya'daki 18 uçaklık hafif taarruz uçağı ihalesine de HÜRJET ile teklif verildi.

#Hürjet
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