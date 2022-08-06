Yerli ve milli silahlar 80'den fazla ülkeye ihraç ediliyor

Türkiye'nin yerli savunma sanayiine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sarsılmaz Silah Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş, Türkiye'de yerli olanaklarla geliştirilip, üretilen silahlara pek çok ülkeden ciddi bir talep olduğunu söyledi.

"Ülke olarak 3,5 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştiriyoruz"

Aliş, Türk savunma sanayiinin artık dünyanın her yerinde gücünü ve kalitesini ispatlamış durumda olduğuna dikkati çekerek, "Bunun kadar önemli bir konu daha var ki o da ürettiğimiz silahların çeşitliliği. İnsansız hava araçlarından helikopterlere, zırhlı araçlardan silah sistemlerine, silahlardan mühimmata kadar birçok ürün geliştiriyoruz. Savunma sanayindeki yerlilik oranımız yüzde 70'lere ulaşmış durumda. Ülke olarak 3,5 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Savunma sanayiinin Türkiye'nin en yüksek katma değer yaratan sektörü konumunda olduğunu kaydeden Aliş, "Türk savunma sanayi ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor. Bu başarı uzun ve yoğun çalışmalar sonucunda yakalandı elbette. Sonuçta askeri ihtiyaçlarını kendi kaynaklarıyla karşılayabilen bir ülke konumuna geldik." değerlendirmesinde bulundu.

Aliş, son dönemlerde dünyada yaşanan gelişmelerin savunma sanayiinin önemini bir kez daha gösterdiğini belirterek, "Silah sanayiniz ne kadar güçlüyse barış içinde yaşamayı o kadar güvence altına alıyorsunuz. Elinizdeki caydırıcı güç, olası dış müdahalelerin önündeki en önemli engellerden biri. Barışı korumak için savunma sanayinizin güçlü olması şart." şeklinde konuştu.

"Güçlü bir savunma sanayi, ekonomik gelişimin de hareket noktası olacaktır"

Türkiye'nin uluslararası pazardaki payını her geçen gün artırdığına dikkati çeken Latif Aral Aliş, meselenin bir de 'bağımsızlık' boyutu bulunduğunu, yerli ve milli olanaklarla geliştirilen savunma sanayinin, Türkiye'nin dışa bağımlılığını ortadan kaldıracağını vurguladı.

Milli imkanlarla geliştirilen ve üretilen silah ve silah sistemleri sayesinde Türkiye'nin askeri gücünü ülke çıkarları doğrultusunda, herhangi bir kısıtlama olmaksızın değerlendirme şansına sahip olduğunu belirten Aliş, "Diğer taraftan, güçlü bir savunma sanayi, ekonomik gelişimin de hareket noktası olacaktır. Bugün dünyanın en zengin ülkelerinde silah sanayinden elde edilen ihracat gelirleri en üst düzeyde. Biz de savunma sanayimiz geliştikçe silah ihraç eden ülkeler arasına girdik ve uluslararası pazardaki payımızı her geçen gün artırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yükseliş trendi devam ediyor"

Aliş, Türk savunma sanayinin bir atılım içinde olduğuna vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Bu yükseliş trendi devam ediyor. Sarsılmaz olarak biz de bu yolda elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Sarsılmaz, 150 yıla yaklaşan tarihiyle, deneyimi, teknolojik gelişmelere öncülük eden inovatif yapısı ve dinamizmiyle silah sanayinde sayısız başarıya imza atmış, her dönem öncü olmuş bir marka. Bu başarının temelleri 1880 yılında Elazığ’da Abdullatif Bey tarafından atıldı. Çakmaklı tüfeklerle başlayan yolculuk, bugün dördüncü kuşak yönetiminde yenilikçi bir anlayışla Avrupa'nın en büyük entegre silah üretim tesislerine sahip markasını ortaya çıkardı."

Sarsılmaz'ın, spor silahlarından tabanca ve otomatik tabancalara, piyade tüfeklerinden makineli ve ağır makineli tüfeklere, top üretimine kadar geniş bir ürün yelpazesine sahip olduğuna dikkati çeken Aliş, bir askeri birliğin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek her türlü silahı üretebilen, dünyanın sayılı üreticileri arasında olduklarını dile getirdi.

Aliş, geliştirdikleri ürünlere dünyanın dört bir yanından çok

sayıda talep geldiğini kaydederek, "Sarsılmaz, tüm dünyada tanınan bir aktör olma yolunda büyük bir hızla ilerlemeye devam ediyor." dedi.

Sarsılmaz'ın uluslararası arenada ciddi başarılar elde ettiğine vurgu yapan Aliş, şunları kaydetti:

"Türk Silahlı Kuvvetler ile Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiğimiz SAR 9 tabancasının yeni versiyonları, ABD’nin önde gelen yayınlarından Tactical Retailer dergisinin tabanca kategorisinde 'Okurların Seçimi Altın Ödülü'ne layık görüldü. Yine SAR 9 versiyonu SAR 9X ise ABD’de en çok okunan ateşli silah dergilerinden On Target'ın düzenlediği 'Editörlerin Seçimi Ödülü'nde '2020 Yılının En İyi Tabancası' unvanını kazandı. 42 yıldır ABD pazarındayız ve buradaki mevcudiyetimizi her geçen gün daha da ileri taşıyoruz."

100 milyon doların üzerindeki ihracat seviyemizi daha da yukarı taşımak istiyoruz"

Sarsılmaz'ın İtalya ile ABD'de tesisleri bulunduğuna dikkati çeken Latif Aral Aliş, "80'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Ürünlerimiz başta Türkiye olmak üzere dünyanın birçok ülkesinin sivil kullanıcıları, emniyet teşkilatı ve ordusu tarafından kullanılıyor." diye konuştu.

Aliş, 100 milyon doların üzerindeki ihracat seviyelerini daha da yukarı taşımak istediklerini vurgulayarak, "Savunma sanayi alanında Türkiye'nin adını dünyada en iyi şekilde temsil etme, Türkiye ekonomisine katkı sağlama çabasındayız. Bunu, halihazırda var olduğumuz pazarlardaki payımızı artırarak ve yeni pazarlarla ihracat alanımızı genişleterek başarabiliriz. Çalışmalarımız bu yönde. Grup olarak 100 milyon doların üzerindeki ihracat seviyemizi daha da yukarı taşımak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"300'ün üzerinde ürünü yüzde 100 yerlilik oranıyla üretiyoruz"

Ürettikleri ürünlerde, kilogram başı ihracat fiyatında 200 doların üzerine çıktıklarını belirten Aliş, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Türkiye'nin toplam ihracattaki kilogram başına fiyat ortalaması 1,5 dolar, savunma sanayinde bu rakam 65 dolar seviyelerine çıkıyor. Sarsılmaz olarak bizim kilogram başı ihracat fiyatımızsa 200 doların üzerinde. Bu meblağı daha da yukarı çekmek amacıyla yoğun bir çalışma içindeyiz. Tüm ürünlerimiz Türk mühendisler tarafından, yerli ve milli olanaklarla geliştirilip üretiliyor ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile Emniyet Genel Müdürlüğü başta olmak üzere 23 ülkenin kolluk kuvvetleri tarafından kullanılıyor. Düzce’deki 100 bin metrekarelik fabrikamızda her ihtiyaca yanıt veren 300'ün üzerinde ürünü yüzde 100 yerlilik oranıyla üretiyoruz."

Aliş, şu ana kadar 42 marka tescili, 12 özgün tasarım, 13 patent ve 9 faydalı modelle dünya savunma sanayinde takip edilen bir marka haline geldiklerini ifade ederek, "HÜRKUŞ-C uçağının silahlandırılması görevini de Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile ortak girişimimiz olan TR Mekatronik firması bünyesinde biz üstlendik ve bu kapsamda SAR 127 MT AIR projemizi hayata geçirdik." değerlendirmesinde bulundu.