Yerli Kovid-19 ilaçları acil kullanım iznine çok yakın
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, COVID-19 tedavisinde kullanılabilecek Montelukast ve Ribavirin ilaçlarında faz-2 klinik çalışmaların sürdüğünü belirterek, Montelukast'ta yakın zamanda acil kullanım izni aşamasına gelmeyi planladıklarını söyledi.
Gündem 03.11.2021, 11:52
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2022 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.
Bakan Varank, bakanlığın bütçesinin sunumuna başladı.
COVID-19 tedavisinde kullanılabilecek Montelukast ve Ribavirin ilaçlarında faz-2 klinik çalışmaların sürdüğünü belirten Varank, Montelukast'ta yakın zamanda acil kullanım izni aşamasına gelmeyi planladıklarını söyledi.
Varank, "TOGG ile dünya devi FARASİS, 20 GWh'lik pil yatırımına yakın zamanda Gemlik'te başlayacak. Sıvı yakıtlı RAMJET Projesi'nde son safhaya geldik. 2022'de süpersonik hızlarda çalışan bir RAMJET motoru prototipini ortaya çıkaracağız." dedi.
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