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Yerli füzeler yerli motorla vuracak: Üç yeni tip daha üretilecek

Yerli motor üretimi yapan Kale Grubu, SOM ve Atmaca füzelerinde kullanılacak KTJ-3200 motorundan 4’ünü geçtiğimiz ay teslim etti. Turbojet motor geliştirme ve üretiminde 10 yıllık tecrübeleri olduğunu belirten Kale Grubu Başkan Yardımcısı Osman Okyay, KTJ-3200 ile sınırlı kalmadıklarını, 3 farklı motor daha geliştirdiklerini söyledi.

Gündem 31.10.2022, 08:54 31.10.2022, 09:07
Yerli füzeler yerli motorla vuracak: Üç yeni tip daha üretilecek

Türkiye'nin, seyir füzelerini hedeflerine taşıyacak yerli motorlarının çeşidi ve teslimat adetleri artarak devam ediyor. Yerli motor üretimi gerçekleştiren Kale Grubu’nun Başkan Yardımcısı ve Teknik Grup Başkanı Osman Okyay, grup olarak turbojet motor geliştirme ve üretme konusunda 10 yıldır çalıştıklarını söyledi. SOM ve Atmaca füzelerinde kullanılacak KTJ-3200 motorunun seri üretim anlaşmasını geçen yıl imzaladıklarını kaydeden Okyay, motorların teslimatlarına başladıklarını söyledi. Okyay, "Geçtiğimiz ay 4 motorun teslimatını gerçekleştirdik. KTJ-3200 dediğimiz 3200 newtonluk turbojet motorlar. Gelecek sene çok yükselen adetlerle teslimatları devam edecek" diye konuştu.

3 YENİ TİP DAHA ÜRETİLECEK

Osman Okyay, motor geliştirme projelerinde KTJ-3200 ile sınırlı kalmadıklarını, ülkenin ihtiyacı olan 3 farklı motor daha geliştirdiklerini söyledi. Bunlardan birinin Çakır füzesinin motoru olarak görev yapacağını ifade eden Okyay, “1750 newtonluk bir motor geliştirdik. Bu, Çakır füzemizin motoru olacak. Onun da ilkinin teslimatını bu ay sonunda yapıyoruz. Dolayısıyla uçuş testleri başlayacak, önümüzdeki sene başında, ocak ayı gibi planlanıyor" diye konuştu.

Atmaca füzesinin kara versiyonu olan "Kara Atmaca" için daha yüksek itkiye sahip, 3700 newtonluk üçüncü bir motor geliştirdiklerini bildiren Okyay, Arat isimli bir başka motor geliştirme projesi yürüttüklerini de sözlerine ekledi.

Batı ülkelerinden ciddi talep aldık

Osman Okyay, ihracat konusunda pazar aramaya yönelik özel bir gayretlerinin şu ana kadar olmadığını dile getirdi. Okyay şunları söyledi: "Çok ilginçtir, motor konusu dünyada da aslında önemli bir darboğaz, çok az üreticisi var dünyada. Bizim motorların haberleri çıktığında bunları duyarak kapımıza yaklaşık 10 ülke gelmiştir. Hepsi çok çok ciddi talepler. Bunların içinde gelişmiş Batılı ülkeler var. Motor konusu bizim Batı’ya bağımlı olduğumuz bir alan. Batılı bir ülkenin bizden motor istiyor olması ve dahası kendileri için özel motor geliştirmemizi talep etmeleri önemli.”

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