Yerli aşı TURKOVAC'a yoğun ilgi
Yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC şehir hastanelerinde uygulanmaya başlandı. Son aşısının üzerinden 3 ay geçenler ile ilk doz aşısını TURKOVAC'tan yana kullanmak isteyenler aşı merkezlerinde yoğunluk oluşturdu.
Acil kullanım onayı alan yerli aşı TURKOVAC uygulanmaya devam ediyor.
Aşı ilk etapta şehir hastanelerinde uygulanıyor.
Aralarında ilk doz aşı heyecanı yaşayan da vardı, hatırlatma doz aşı hakkını TURKOVAC'dan yana kullanan da.
Randevusuz gelenler de geri çevrilmiyor
Yoğunluğa rağmen aşı merkezlerinde randevusuz gelenler de geri çevrilmiyor.
Hatırlatma doz TURKOVAC'ta daha önce tercih edilen aşıların bir önemi yok.
Son aşısının üzerinden üç ay geçenler TURKOVAC aşısını olabilecek.
TURKOVAC, önümüzdeki günlerde diğer sağlık kuruluşlarında da olacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca depolarda 135 bin doz Turkovac aşısının hazır olduğunu söyledi. Bu sayının 3 ayın sonunda 3 milyona çıkarılması hedefleniyor.
Aşı sırası gelenler e-Nabız, MHRS ve ALO 182'den randevu alabilecek. TURKOVAC önümüzdeki günlerde diğer sağlık kuruluşlarında da yaygınlaşacak.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|19
|46
|2. Konyaspor
|19
|39
|3. Başakşehir
|19
|33
|4. Fenerbahçe
|19
|32
|5. Hatayspor
|19
|32
|6. Adana Demirspor
|19
|30
|7. Beşiktaş
|19
|28
|8. Alanyaspor
|19
|28
|9. Gaziantep FK
|19
|28
|10. Galatasaray
|19
|27
|11. Karagümrük
|19
|27
|12. Sivasspor
|19
|26
|13. Kayserispor
|19
|24
|14. Giresunspor
|19
|22
|15. Antalyaspor
|19
|22
|16. Altay
|19
|18
|17. Rizespor
|19
|17
|18. Kasımpaşa
|19
|15
|19. Göztepe
|19
|15
|20. Öznur Kablo Yeni Malatya
|19
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|18
|39
|2. Ankaragücü
|18
|36
|3. Erzurumspor
|18
|36
|4. Bandırmaspor
|18
|32
|5. Eyüpspor
|18
|32
|6. İstanbulspor
|18
|27
|7. Samsunspor
|18
|27
|8. Adanaspor
|18
|26
|9. Gençlerbirliği
|18
|26
|10. Tuzlaspor
|18
|24
|11. Kocaelispor
|18
|24
|12. Manisa FK
|18
|22
|13. Altınordu
|18
|22
|14. Boluspor
|18
|21
|15. Menemenspor
|18
|21
|16. Ankara Keçiörengücü
|18
|19
|17. Bursaspor
|18
|19
|18. Denizlispor
|18
|16
|19. Balıkesirspor
|18
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|20
|50
|2. Chelsea
|20
|42
|3. Liverpool
|19
|41
|4. Arsenal
|19
|35
|5. West Ham
|19
|31
|6. M. United
|18
|31
|7. Tottenham
|17
|30
|8. Wolverhampton
|18
|25
|9. Leicester City
|18
|25
|10. Brighton
|18
|24
|11. Crystal Palace
|19
|23
|12. Aston Villa
|18
|22
|13. Southampton
|19
|21
|14. Brentford
|18
|20
|15. Everton
|17
|19
|16. Leeds United
|18
|16
|17. Watford
|17
|13
|18. Burnley
|16
|11
|19. Newcastle
|19
|11
|20. Norwich City
|19
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|19
|46
|2. Sevilla
|18
|38
|3. Real Betis
|18
|33
|4. Rayo Vallecano
|18
|30
|5. Atletico Madrid
|18
|29
|6. Real Sociedad
|18
|29
|7. Barcelona
|18
|28
|8. Valencia
|18
|28
|9. Villarreal
|18
|25
|10. Athletic Bilbao
|19
|24
|11. Espanyol
|18
|23
|12. Granada
|18
|22
|13. Osasuna
|18
|22
|14. Celta de Vigo
|18
|20
|15. Mallorca
|18
|20
|16. Getafe
|18
|15
|17. Elche
|18
|15
|18. Deportivo Alaves
|18
|15
|19. Cádiz
|18
|14
|20. Levante
|18
|8