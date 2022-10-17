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Yeraltının kahramanları

Maden Mühendisi Birhan Akman, maden ocaklarında yaşanan kazalarda görev alan ‘tahlisiye’ ekiplerinin hazırlık süreçleri ile zamana karşı zorlu mesailerini Yeni Şafak’a anlattı.

Gündem 17.10.2022, 08:27 17.10.2022, 08:48
Yeraltının kahramanları

Maden Mühendisi Birhan Akman, maden ocaklarında yaşanan kazalarda görev alan ‘tahlisiye’ ekiplerinin hazırlık süreçleri ile zamana karşı zorlu mesailerini Yeni Şafak’a anlattı. Akman, maden ocaklarında yaşanan kazalarda bölgeye, ocağın çalışanı da dahil, görevliler dışında kimsenin inmemesi gerektiğini vurguladı. Bölgeye inmek için tahlisiyecilik eğitim belgesinin bulunmasının zorunlu olduğunu belirten Akman, şöyle konuştu: “Tahlisiyecilik eğitim belgesine sahip kişiler arama kurtarma faaliyetine katılabilirler. Bu ekipler özel ekiplerdir. Yaptıkları işleri daha ehil yapanlar, yer altında karşılaştıkları manzaralarda mukavemetlerini kaybetmeyenler, telaşlanmayan, panik yapmayacak türde olanlar, birtakım hassasiyetleri olmayan kişiler tercih edilir. Bu ekipler ile üç ayda bir eğitim ve tatbikat yapılır.”

KAZA ANI EYLEM PLANLARI BÖYLE

Akman kaza anında ekiplerin eylem planlarınu şöyle anlattı: “Ekiplerin oluşturulmasının ardından olay yerine hareket edilir. Bölgeye ulaşıldığında kuyu diplerine inilir. Buralar temiz havanın olduğu lokasyonlardır. Ekip teçhizatı ile birlikte buraya iner. İnildikten sonra, havalandırmanın olduğu, cihaz kuşanmadan çalışmalarımızı devam ettirebileceğimiz, yasal sınırlar içerisinde olan noktaya kadar teçhizatlarla gidilir. Ocağın kesitine göre ekipteki kişi sayısı değişiklik gösterir. Bu ekiplerin başında mutlaka bir teknik eleman olması gerekir. Teknik elemanın illa ki bir mühendis olması da zorunlu değildir. Tekniker ya da nezaretçi dediğimiz çavuş olabilir.”

KURTARMA ÇALIŞMASI PLANLA İLERLİYOR

Olay yerine ulaşan tahlisiye ekibinin durum tespiti yaptığını söyleyen Akman, “Ne olmuş, ne tür bir çalışma yapılabilir? Nereye ara istasyon kurulması lazım? Bunlar tespit edilir. Akabinde de geriye döndüğünde kriz masası kurulur. Kriz masasında durum değerlendirilmesi yapılır. Gerekiyorsa yukarıdaki büyük merkeze yani ana kriz merkezine durum aktarılır. Onların da görüşleri alınması kaydıyla aşağıdaki çalışma planı yapılır. Çalışma planının ardında kontrollü bir şekilde kurtarma operasyonu başlar” diye konuştu.

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