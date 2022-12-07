Yenilik Partisi Öztürk Yılmaz bıçaklandı
Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'a ofisinde bıçaklı saldırı düzenlendi. Yaralanan Öztürk hastaneye kaldırıldı, kaçan saldırgan aranıyor.
Gündem 07.12.2022, 17:35
Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, uğradığı bıçaklı saldırıda yaralandı.
Olay Öztürk'ün Ankara'daki ofisinde meydana geldi. Bir partili olduğu ifade edilen saldırgan, Öztürk Yılmaz ile makam odasında bir araya geldi.
15 dakikalık görüşme sonrasında içeriden gelen gürültü sesleri üzerine Öztürk'ün sekreteri odaya girdi.
Sağ bacağından iki bıçak darbesi alan Öztürk hastaneye kaldırıldı. Öztürk'ün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
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