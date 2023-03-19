Yeniden Refah Partisi ittifakla ilgili kararını verdi
Yeniden RP Genel Başkanı Fatih Erbakan, ittifak ile ilgili kararlarını yarın düzenleyeceği basın toplantısıyla açıklayacak.
Gündem 19.03.2023, 22:13 19.03.2023, 22:18
Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'nın teklifi ve kendilerinin ittifaklarla ilgili kararını açıklıyor.
Partinin kararı Genel Başkan Fatih Erbakan tarafından yarın saat 13.00'te düzenlenecek basın toplantısıyla duyurulacak.
AK Parti'den bir heyet geçtiğimiz günlerde Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etmişti.
Binali Yıldırım başkanlığındaki heyet, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada ittifak için teklif götürdüklerini belirtmişlerdi.
Açıklamada, ittifak teklifine cevabın ise daha sonra Erbakan tarafından kendilerine bildirileceği ifade edilmişti.
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