Yeniden Milli Mücadele Lideri Aykut Edibali vefat etti

Yeniden Milli Mücadele isimli bir siyasi hareketin başlatılmasında öncü görevi üstlenen ve 1984 yılında Islahatçı Demokrasi Partisi'nin lideri olan Aykut Edibali 80 yaşında hayatını kaybetti.

AYKUT EDİBALİ KİMDİR?

Aykut Edibali, 13 Nisan 1942 tarihinde Afyonkarahisar, Sandıklı’da doğmuştur. Babası Ali Edibali, annesi Rahime Edibali’dir. Afyon Dumlupınar İlkokulundan 1953 yılında, Afyon Ortaokulundan 1956 yılında, Afyon Lisesinden 1959 yılında mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden de 1963 yılında mezun oldu. Mezun olunca siyasi bir hareket başlattı. Lideri olduğu bu hareket “Yeniden Milli Mücadele” ismiyle Türk siyasal ve sosyal hayatında yerini aldı. 1970 yılında Otağ Yayınevi ve tesislerini kurdu. 3 Şubat 1970 tarihinde “Yeniden Milli Mücadele” dergisini çıkarmaya başladı. Aykut Edibali, Yeniden Milli Mücadele, Bayrak, Pınar, Çınar, Gerçek, Çağrı dergilerinde yazılar yazdı.





1974 yılında yazdığı “Türkiye’nin Kıbrıs Politikası ne olmalıdır” kitabında Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurulmasını ve adanın ilhakını önerdi. Mart 1975 de Yeni Ortam Gazete ve Matbacılık tesislerini satın alarak çıkardığı Bayrak Gazetesi, 4 yıl günlük yayını sürdürdükten sonra haftalık Gazete’ye dönüştü. Yeniden Milli MücadeIe” kadroIarı 24 Mart 1984 tarihinde Islahatçı Demokrasi Partisini kurdu. Bu partide Kurucu GeneI Başkanı olarak hizmetlerini sürdürdü. 1991 yılında Islahatçı Demokrasi Partisi olarak, Refah Partisi ve Milliyetçi Çalışma Partisi ile işbirliği yaptı.





6 Kasım 1991 tarihinde Refah Partisi Kayseri milletvekili olarak 19. dönemde milletvekili seçilerek TBMM’ye girdi. Daha sonra istifa ederek, 1992 yılında Barış ve Birlik Partisini kurarak genel başkan oldu.





23 Kasım 1992 tarihindeki Islahatçı Demokrasi Partisi’nin ikinci olağan kongresinde Birlik ve Barış Partisi, Bayrak Partisi ve Millet Partisi birleşerek “Millet Partisi” adını aldı ve Genel Başkanlığına Aykut Edibali seçildi. Tüm kongrelerde olduğu gibi yine Millet Partisinin Mayıs 2012’de yapılan kongresinde tek liste ile aday oldu ve Genel Başkanlığa tekrar seçildi.

12 Haziran 2011 tarihinde yapılan milletvekili seçimlerine Aykut Edibali, eşi Filiz Edibali ve büyük kızı Rahime ile birlikte aday oldu.