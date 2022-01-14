banner38

Yeniden Milli Mücadele Lideri Aykut Edibali vefat etti

Yeniden Milli Mücadele Lideri ve Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali vefat etti. Haberi, Millet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hüsnü Çatal duyurdu. Edibali’nin cenaze namazının yarın öğle namazına müteakip Hacı Bayram Camii’nde kılınacağı öğrenildi.

Gündem 14.01.2022, 23:21 15.01.2022, 00:25
Yeniden Milli Mücadele Lideri Aykut Edibali vefat etti

Yeniden Milli Mücadele isimli bir siyasi hareketin başlatılmasında öncü görevi üstlenen ve 1984 yılında Islahatçı Demokrasi Partisi'nin lideri olan Aykut Edibali 80 yaşında hayatını kaybetti.

AYKUT EDİBALİ KİMDİR?

Aykut Edibali, 13 Nisan 1942 tarihinde Afyonkarahisar, Sandıklı’da doğmuştur. Babası Ali Edibali, annesi Rahime Edibali’dir. Afyon Dumlupınar İlkokulundan 1953 yılında, Afyon Ortaokulundan 1956 yılında, Afyon Lisesinden 1959 yılında mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden de 1963 yılında mezun oldu. Mezun olunca siyasi bir hareket başlattı. Lideri olduğu bu hareket “Yeniden Milli Mücadele” ismiyle Türk siyasal ve sosyal hayatında yerini aldı. 1970 yılında Otağ Yayınevi ve tesislerini kurdu. 3 Şubat 1970 tarihinde “Yeniden Milli Mücadele” dergisini çıkarmaya başladı. Aykut Edibali, Yeniden Milli Mücadele, Bayrak, Pınar, Çınar, Gerçek, Çağrı dergilerinde yazılar yazdı.



1974 yılında yazdığı “Türkiye’nin Kıbrıs Politikası ne olmalıdır” kitabında Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurulmasını ve adanın ilhakını önerdi. Mart 1975 de Yeni Ortam Gazete ve Matbacılık tesislerini satın alarak çıkardığı Bayrak Gazetesi, 4 yıl günlük yayını sürdürdükten sonra haftalık Gazete’ye dönüştü. Yeniden Milli MücadeIe” kadroIarı 24 Mart 1984 tarihinde Islahatçı Demokrasi Partisini kurdu. Bu partide Kurucu GeneI Başkanı olarak hizmetlerini sürdürdü. 1991 yılında Islahatçı Demokrasi Partisi olarak, Refah Partisi ve Milliyetçi Çalışma Partisi ile işbirliği yaptı.



6 Kasım 1991 tarihinde Refah Partisi Kayseri milletvekili olarak 19. dönemde milletvekili seçilerek TBMM’ye girdi. Daha sonra istifa ederek, 1992 yılında Barış ve Birlik Partisini kurarak genel başkan oldu.



23 Kasım 1992 tarihindeki Islahatçı Demokrasi Partisi’nin ikinci olağan kongresinde Birlik ve Barış Partisi, Bayrak Partisi ve Millet Partisi birleşerek “Millet Partisi” adını aldı ve Genel Başkanlığına Aykut Edibali seçildi. Tüm kongrelerde olduğu gibi yine Millet Partisinin Mayıs 2012’de yapılan kongresinde tek liste ile aday oldu ve Genel Başkanlığa tekrar seçildi.
12 Haziran 2011 tarihinde yapılan milletvekili seçimlerine Aykut Edibali, eşi Filiz Edibali ve büyük kızı Rahime ile birlikte aday oldu.

#Aykut Edibali
Yorumlar (0)
banner35
6
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 20 49
2. Konyaspor 20 39
3. Başakşehir 20 34
4. Adana Demirspor 20 33
5. Fenerbahçe 20 32
6. Beşiktaş 21 32
7. Hatayspor 20 32
8. Gaziantep FK 21 31
9. Sivasspor 20 29
10. Alanyaspor 20 29
11. Kayserispor 20 27
12. Galatasaray 20 27
13. Karagümrük 20 27
14. Giresunspor 20 25
15. Antalyaspor 20 22
16. Göztepe 21 21
17. Kasımpaşa 20 18
18. Altay 20 18
19. Rizespor 20 18
20. Ö.K Yeni Malatya 21 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 19 42
2. Ankaragücü 19 39
3. Erzurumspor 19 37
4. Eyüpspor 19 35
5. Bandırmaspor 20 33
6. İstanbulspor 19 30
7. Adanaspor 19 29
8. Samsunspor 18 27
9. Gençlerbirliği 19 26
10. Boluspor 19 24
11. Tuzlaspor 19 24
12. Kocaelispor 19 24
13. Menemen Belediyespor 20 23
14. Keçiörengücü 19 22
15. Manisa Futbol Kulübü 19 22
16. Altınordu 19 22
17. Bursaspor 19 19
18. Denizlispor 19 19
19. Balıkesirspor 19 8
Takımlar O P
1. Manchester City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. West Ham United 21 37
5. Arsenal 20 35
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Brighton 20 28
9. Wolverhampton Wanderers 19 28
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 21 24
12. Southampton 20 24
13. Brentford 20 23
14. Aston Villa 19 22
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 20 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 20 34
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 20 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 20 26
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta Vigo 20 23
15. Mallorca 20 20
16. Elche 20 19
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 20 17
19. Cadiz 20 14
20. Levante 20 11