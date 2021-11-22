Yeniden hakim karşısındalar

Yargıtayın bozma kararının ardından 28 Şubat davası sanıklarından emekli orgeneraller Orhan Yöney, Şükrü Sarıışık ile dönemin YÖK Başkanı Prof. Dr. Halil Kemal Gürüz'ün de aralarında bulunduğu 16 sanığın yeniden yargılanmasına başlandı.

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya emekli Oramiral Hayri Bülent Alpkaya, emekli orgeneraller Yöney, Sarıışık, emekli tümgeneraller Ersin Yılmaz, Yücel Özsır, Muhittin Erdal Şenel, emekli tuğgeneraller Metin Yaşar Yükselen, Refik Zeytinci ve emekli Albay İbrahim Selman Yazıcı ile dönemin YÖK Başkanı Prof. Dr. Halil Kemal Gürüz ve YÖK üyesi Erdoğan Öznal ile avukatları katıldı.

Sanıklardan emekli Koramiral Altaç Atılan, emekli korgeneraller İzzettin İyigün, Kamuran Orhon, Köksal Karabay ve Tümgeneral Şevket Turan ise sağlık sorunları gerekçesiyle duruşmaya gelmedi.

Mahkeme Başkanı Yaşar Sezikli, Yargıtayın bozma ilamını okuduktan sonra buna ilişkin savunma yapması için sanık ve avukatlarına söz verdi.

Lehe bozma hükmü verilen sanıklar dönemin Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Alpkaya, Genelkurmay Adli Müşaviri Tümgeneral Şenel, YÖK Başkanı Prof. Dr. Gürüz ve YÖK üyesi Öznal, Yargıtay ilamının gerekçesine katılmadıklarını ancak bozma kararına uyulmasını talep ederek beraat talebinde bulundu.

Yargıtayın aleyhe bozma kararı verdiği sanıklar Yöney, Sarıışık, Özsır, Yılmaz, Zeytinci, Yükselen ve Yazıcı da mahkemenin önceki kararında direnmesini istedi.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sağlık sorunları nedeniyle duruşmaya katılamayan sanıkların savunmalarının celse arasında alınmasını kararlaştırarak duruşmayı 24 Ocak 2022'ye erteledi.

Davanın geçmişi

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 28 Şubat davasına ilişkin temyiz incelemesini 9 Temmuz'da tamamladı.

İnceleme sonucu sanıklar eski orgeneraller Çevik Bir, Çetin Doğan, Fevzi Türkeri, Ahmet Çörekçi, İlhan Kılıç, emekli korgeneraller Çetin Saner, Yıldırım Türker, Vural Avar ve Hakkı Kılınç, emekli koramiral Aydan Erol, emekli tümgeneraller Erol Özkasnak, Cevat Temel Özkaynak, Kenan Deniz ve emekli tuğgeneral İdris Koralp hakkında "hükümeti cebren vazife görmekten men" suçundan verilen "müebbet hapis" cezası onandı.

Daire, aynı cezaya çarptırılan sanıklar Gürüz, Öznal, Alpkaya ve Şenel'in ise "yardım eden sıfatıyla" cezalandırılmaları gerektiği gerekçesiyle haklarındaki mahkumiyet kararını bozdu.

Daire, haklarında "zaman aşımı" nedeniyle "düşme kararı" verilen sanıklar Yöney, Sarıışık, İyigün, Orhon, Karabay, Atılan, Yılmaz, Turan, Özsır, Yükselen, Zeytinci ve Yazıcı'nın diğer sanıklarla "gizli ittifakları"nın olduğu gerekçesiyle cezalandırılmalarını istedi.