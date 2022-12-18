Yeni yılda kadro, EYT ve başörtüsü TBMM'in gündeminde olacak
2 ay süren 2023 bütçe görüşmeleri TBMM'de tamamlandı. Sırada sözleşmeliye kadro, EYT ve başörtüsü düzenlemesi var.
TBMM'de yaklaşık 2 ay süren ve yüksek gerilimlere sahne olan bütçe maratonu tamamlandı. Meclis, şimdi ise yeni bir maratona hazırlanıyor. Çünkü milyonları ilgilendiren 3 kritik düzenleme sırada bekliyor. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT), sözleşmelilere kadro düzenlemesi yeni yılda ilk ele alınacak konulardan. Başörtüsüne yasal düzenleme de yeni yılda komisyonun gündeminde olacak.
EYT DÜZENLEMESİ 15 OCAK'TAN ÖNCE TAMAMALANACAK
Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinden 1,5 milyondan fazla kişinin yararlanması bekleniyor. Yeni yılda EYT ile ilgili çalışmalar tamamlanacak. Meclis başkanlığına sunulacak. Teklifin 15 Ocak'tan önce yasalaşması bekleniyor. Düzenlemeden 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olup emeklilik için gerekli çalışma yıl ve prim gün sayısını dolduranlar faydalanacak.
Kaynak :Türkiye
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