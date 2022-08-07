Yeni tahıl gemisi İstanbul'dan Ukrayna'ya hareket etti
Liberya bandralı "Osprey S" isimli gemi, yapılan kontrollerin ardından tahıl almak üzere İstanbul'dan Ukrayna'ya hareket etti.
Gündem 07.08.2022, 22:31
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde 22 Temmuz'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" kapsamında Ukrayna'dan tahıl almak için yola çıkmak üzere gelen Liberya bandralı "Osprey S" gemisi, İstanbul'un kuzeyine demirledi.
Geminin seyrini ve takibini yapan Müşterek Koordinasyon Merkezi görevli heyeti, gemiye gelerek denetimlerini yaptı. Heyet, denetimlerini tamamlamasının ardından botla ayrılarak Rumelifeneri Limanı'na döndü.
Kontrolleri tamamlanan boş gemi, tahıl almak üzere Ukrayna'nın Çornomorsk Limanı'na hareket etti.
Kaynak: AA
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