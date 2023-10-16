Yeni kalkınma planı Meclis'e sunuldu

2024-2028 dönemini kapsayan 12. Kalkınma Planı TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

12. Kalkınma Planı'na göre, 2028'de GSYH'nin 2 trilyon 820 milyar liraya, kişi başına gelirin 17 bin 554 dolara yükseltilmesi hedefleniyor.

Planda, işsizliğin 2028'de yüzde 7,5'e düşürülmesi, 2024-2028 döneminde büyümenin ortalama yüzde 5 olması hedefleniyor.

12. Kalkınma Planı'na göre, enflasyonun 2028'de yüzde 4,7'ye düşürülmesi hedefleniyor.