Yeni Hazine ve Maliye Bakanı TBMM'de yemin etti

Lütfi Elvan'ın istifasının kabul edilmesi ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı'na atanan Nureddin Nebati, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen törenle yemin etti.

Nebati'nin Meclis kürsüsünden ettiği yemin şu şekilde:

"Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milietin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız şartsız egemenliğini koruyacağımı, hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik Cumhuriyet'e, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma, toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içerisinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülkesinden ve Anayasa'ya sadakatten ayrılmayacağıma büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim."