Yeni hakim ve savcı atamaları gerçekleşti
HSK tarafından yapılan yeni hakim ve savcı atamalarının sonuçları Resmi Gazetede yayımlandı.
Gündem 28.07.2023, 11:21
Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK), 1042 adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcısı adayı ile 60 idari yargı hakim adayının atama kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, 1042 adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcısı adayı ile 60 idari yargı hakim adayı, 25 Temmuz'da yapılan ad çekme sonucu HSK tarafından atandı.
Söz konusu atamalar, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13. maddesi gereğince gerçekleştirildi.
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