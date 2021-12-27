Yeni haftanın hava durumu
Türkiye'de yeni haftada hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek. Hafta ortasından itibaren kıyı kesimler başta olmak üzere sağanak görülecek. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde ise sis ve don etkili olacak.
Yeni haftada İç Ege ve İç Anadolu'da yoğun sis bekleniyor. Hafta ortasından itibaren kıyı kesimlerde sağanak etkili olacak.
Yeni haftanın hava durumuna ilişkin bilgi veren Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, "Edirne, Kırklareli, İzmir, Muğla ve Antalya'nın doğu ilçelerinde, yine Edremit körfezinde aralıklı yağışlar var. Salı günü için de batı kıyılarımızda, marmaranın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyılarında, çarşamba günü için de marmara genelinde, ege bölgesi ve Batı Akdeniz'de aralıklı yağışlar görülecek. Bu 3 gün için ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde sis ve pus hadisesiyle birlikte yer yer de don olayı görülecek" dedi.
"Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek"
Sıcaklığın yurt genelinde mevsim normallerinde seyredeceğini söyleyen Özdemirci, "Özellikle ülkemizin kuzeybatısında yine mevsim normallerinin üzerindeyredecek. Ama diğer bölgelerimizde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edecek" açıklamasını yaptı.
3 büyük şehirde hava nasıl olacak?
İstanbul'da çarşamba günü yağışlı hava etkisini gösterecek, hafta boyunca en yüksek sıcaklık 14 derece olacak. Ankara'da hava sıcaklığı 6 derece civarında seyredecek. En yüksek sıcaklığın 18 dereceye kadar çıkacağı İzmir'de ise yeni haftada sağanak görülecek.
Doğu illerinde sıfırın altında 20 dereceye varan soğuk hava etkili olmaya devam edecek.
Meteoroloji bu bölgelerde buzlanma riskine karşı uyarıyor.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
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|P
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|4. Fenerbahçe
|19
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|26
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|22
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|21
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|17
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|19
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|19
|15
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|19
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|18
|39
|2. Ankaragücü
|18
|36
|3. Erzurumspor
|18
|36
|4. Bandırmaspor
|18
|32
|5. Eyüpspor
|18
|32
|6. İstanbulspor
|18
|27
|7. Samsunspor
|18
|27
|8. Adanaspor
|18
|26
|9. Gençlerbirliği
|18
|26
|10. Tuzlaspor
|18
|24
|11. Kocaelispor
|18
|24
|12. Manisa FK
|18
|22
|13. Altınordu
|18
|22
|14. Boluspor
|18
|21
|15. Menemenspor
|18
|21
|16. Ankara Keçiörengücü
|18
|19
|17. Bursaspor
|18
|19
|18. Denizlispor
|18
|16
|19. Balıkesirspor
|18
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|19
|47
|2. Liverpool
|18
|41
|3. Chelsea
|19
|41
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|19
|35
|5. Tottenham
|16
|29
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|18
|28
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|16
|27
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|18
|25
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|17
|23
|10. Leicester City
|17
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|11. Aston Villa
|18
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|18
|20
|13. Brentford
|17
|20
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|18
|20
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|17
|19
|16. Leeds United
|18
|16
|17. Watford
|16
|13
|18. Burnley
|15
|11
|19. Newcastle
|18
|10
|20. Norwich City
|18
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|19
|46
|2. Sevilla
|18
|38
|3. Real Betis
|18
|33
|4. Rayo Vallecano
|18
|30
|5. Atletico Madrid
|18
|29
|6. Real Sociedad
|18
|29
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|18
|28
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|18
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|22
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|20
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|15
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|15
|18. Deportivo Alaves
|18
|15
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|18
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