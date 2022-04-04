Yeni haftada hava nasıl olacak? İşte tahminler...

Türkiye, beklenen bahar havasına kavuştu. Ancak çarşamba gününden bu yana kuvvetli rüzgarın ve çöl tozunun etkisinde.

Peki, bu durum ne kadar sürecek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Serdar Yıldırım, iç bölgelerdeki kuvvetli rüzgarın gece saatleri itibarıyla hafiflemesini, bununla birlikte çöl tozunun da azalacağını tahmin ettiklerini söyledi.

Sıcaklıklar güneyde mevsim normallerinin üstünde

Marmara, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da ise yağış var.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığı, güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde olacak. Diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredecek.

Çığ ve heyelan riskine dikkat

Serdar Yıldırım, artan sıcaklığın sebep olabileceği çığ ve heyelan riskine karşı uyarıyor.

"Doğu Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’da eğilimli bölgelerde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır. Yoğun kar örtüsünün bulunduğu yerlerde, kar erimelerinden dolayı da heyelan tehlikesi var."

3 büyük şehirde hava nasıl olacak?

İstanbul'da 3 gün boyunca yağış bekleniyor.

Ankara'da hava bugün ve yarın parçalı bulutlu olacak, çarşamba gününün ise yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İzmir'de 3 gün boyunca yağış yok, hava parçalı bulutlu olacak.