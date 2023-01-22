Yeni haftada hava nasıl olacak?

Sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Kar yağışı bu hafta da etkisini göstermeyecek.

Yeni haftada hava, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu...

Marmara'da yağış bekleniyor

Hafta başında; Edirne, Kırklareli ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir’in batı kesimlerinde yağış bekleniyor.

Salı gününden itibaren Marmara Bölgesi yağışlı havanın etkisi altına girecek. Ege, Batı Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz'de de yağış görülecek.

Yer yer sis ve pus etkisini gösterecek.

Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklık yurt genelinde yine mevsim normallerinin üzerinde...

3 büyükşehirde sıcaklık nasıl olacak?

Ve 3 büyükşehir...

Ankara'da en yüksek sıcaklık 13 derece olacak. Sıcaklık İstanbul'da 14, İzmir'deyse 21 dereceye ulaşacak.