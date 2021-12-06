Yeni haftada hava nasıl olacak?
Bu hafta hava sıcaklığı düşecek, yurdun birçok bölgesinde gök gürültülü sağanak etkili olacak. Meteoroloji, Akdeniz ve Ege bölgeleri için sel uyarısı yaptı. Doğu'da ve Karadeniz'in iç kesimlerinde ise kar bekleniyor.
Hava sıcaklığı yarın düşecek, yurt genelinde yağmur etkili olacak.
Yeni haftanın hava durumuyla ilgili bilgi veren Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, "Marmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı, Akdeniz bölgesi ve Batı Karadeniz'in batısında yağışlar göreceğiz. Özellikle yağışlar Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli olacak" dedi.
Ege ve Akdeniz için sel uyarısı
Ege ve Akdeniz için sel uyarısı yapan Özdemirci, "İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya çevrelerinde salı günü için aşırı yağışlar görünebilir. Sel beklentimiz var. Vatandaşlarımız sele karşı dikkatli olsunlar" açıklamasını yaptı.
3 büyük kentte sıcaklıklar düşüyor
3 büyük kentte hava sıcaklığı bugünden itibaren hissedilir şekilde azalacak. İstanbul ve Ankara'da yarın ve çarşamba günü gök gürültülü sağanak bekleniyor. İzmir'de perşembe gününe kadar yağmur var.
Hangi bölgelerde kar bekleniyor?
Çarşamba günü Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar bekleniyor.
Hava sıcaklığı, perşembe gününden sonra önce batı sonra diğer bölgelerde mevsim normallerinin üstüne çıkacak.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|15
|39
|2. Fenerbahçe
|15
|27
|3. Konyaspor
|14
|26
|4. Hatayspor
|15
|26
|5. Başakşehir
|15
|25
|6. Alanyaspor
|15
|24
|7. Galatasaray
|15
|23
|8. Karagümrük
|15
|22
|9. Beşiktaş
|15
|21
|10. Adana Demirspor
|15
|20
|11. Sivasspor
|15
|19
|12. Giresunspor
|15
|19
|13. Kayserispor
|15
|19
|14. Altay
|15
|18
|15. Antalyaspor
|15
|18
|16. Gaziantep FK
|14
|18
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|14
|13
|18. Göztepe
|14
|11
|19. Kasımpaşa
|15
|11
|20. Rizespor
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Erzurumspor
|13
|28
|2. Ümraniye
|14
|27
|3. Ankaragücü
|14
|27
|4. Eyüpspor
|14
|27
|5. Bandırmaspor
|14
|25
|6. Samsunspor
|14
|22
|7. Tuzlaspor
|13
|21
|8. İstanbulspor
|14
|20
|9. Kocaelispor
|14
|20
|10. Gençlerbirliği
|14
|20
|11. Boluspor
|14
|19
|12. Adanaspor
|15
|19
|13. Bursaspor
|14
|17
|14. Menemenspor
|13
|17
|15. Manisa FK
|15
|17
|16. Denizlispor
|14
|15
|17. Ankara Keçiörengücü
|13
|13
|18. Altınordu
|15
|13
|19. Balıkesirspor
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|15
|35
|2. Liverpool
|15
|34
|3. Chelsea
|15
|33
|4. West Ham
|15
|27
|5. Tottenham
|14
|25
|6. M. United
|15
|24
|7. Arsenal
|14
|23
|8. Wolverhampton
|15
|21
|9. Brighton
|15
|20
|10. Aston Villa
|15
|19
|11. Leicester City
|15
|19
|12. Brentford
|15
|17
|13. Crystal Palace
|15
|16
|14. Leeds United
|15
|16
|15. Southampton
|15
|16
|16. Everton
|14
|15
|17. Watford
|15
|13
|18. Burnley
|14
|10
|19. Newcastle
|15
|10
|20. Norwich City
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|16
|39
|2. Sevilla
|15
|31
|3. Real Betis
|16
|30
|4. Atletico Madrid
|15
|29
|5. Real Sociedad
|16
|29
|6. Rayo Vallecano
|16
|27
|7. Barcelona
|15
|23
|8. Valencia
|16
|22
|9. Osasuna
|16
|21
|10. Athletic Bilbao
|15
|20
|11. Espanyol
|16
|20
|12. Mallorca
|16
|19
|13. Villarreal
|15
|16
|14. Celta de Vigo
|16
|16
|15. Granada
|15
|15
|16. Elche
|16
|15
|17. Deportivo Alaves
|15
|14
|18. Cádiz
|16
|12
|19. Getafe
|15
|10
|20. Levante
|16
|8