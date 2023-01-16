Yeni haftada hava nasıl olacak?

Yeni haftada yurt genelinde sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde.

Kar yağışı Doğu bölgelerde, özellikle de Malatya, Erzincan, Elazığ ve Bingöl'de etkili olacak.

Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında yağış var.

Yağışlar; Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Adıyaman ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli sağanak şeklinde.

Yeni haftada yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus hakim.

İstanbul ve Ankara'da sis, İzmir'de sağanak görülecek

Peki üç büyük ilde hava nasıl olacak?

İstanbul ve Ankara'da yeni haftada sis ve pus, İzmir'de ise salı gününden itibaren sağanak bekleniyor.

Doğu Akdeniz'de fırtına bekleniyor

Pazartesi günü Doğu Akdeniz kıyılarında fırtına görülecek. Rüzgarın 7 ila 8 kuvvetinde esmesi olası.