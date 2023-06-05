Yeni Genelkurmay Başkanı belli oldu

Genelkurmay Başkanlığına atanacak isim merakla beklenirken, geçici bir atama haberi geldi.

İletişim Başkanlığı açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler’i Milli Savunma Bakanı olarak atamış olması sebebiyle, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever mevcut görevi uhdesinde kalmak suretiyle yerine bir isim atanıncaya kadar Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilmiştir."