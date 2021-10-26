Yeni Baro Başkanı kim olacak? Adayların isimleri belli oldu
Salgın sebebiyle ertelenen Türkiye Barolar Birliği (TBB) 36. Olağan Genel Kurulu, 4-5 Aralık tarihleri arasında yapılacak.
Gündem 26.10.2021, 15:17
Birliğin sitesinde yer alan duyuruya göre, 4-5 Aralık'ta TBB Av. Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi'nde toplanacak genel kurul, çoğunluk sağlanamaması halinde 11-12 Aralık'ta gerçekleştirilecek.
Genel kurulda, TBB Başkanlığı görevini 2013'ten beri sürdüren Metin Feyzioğlu'nun yeniden aday olması bekleniyor.
Bu arada, şu ana kadar başkanlık için eski Antalya Barosu Başkanı Alper Tunga Bacanlı adaylığını açıkladı.
Kamuoyunda "çoklu baro" düzenlemesi olarak bilinen 7249 sayılı Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile baroların genel kuruldaki delege sayılarında değişikliğe gidilmişti.
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