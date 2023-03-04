Yeni atama ve görev değişiklikleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayınlandı.

Buna göre, Türkiye’nin Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen merkeze alınırken yerine Konsolosluk İşleri Genel Müdürü İsmail Hakkı Musa atandı.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ATAMALARI

Ağrı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Ferdi İlan, Bartın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Mehmet Özdemir, Giresun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Sedat Kurnaz, Karaman Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Murat Yılmaz, Mardin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Hakan Şimşek, Muş Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Yusuf Akkaya, Tunceli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne İsmail Ceylan getirildi.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI GÖREVDEN ALMA VE ATAMA KARARLARI

Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürü Mahmut Danayiyen ve Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, görevden alındı.

Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, Giresun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan, Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Mustafa Logoğlu, Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Mehmet Arif Taşdemir, Yalova Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Salih Kılıç, Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Yusuf Çebi, Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Fedai Din, Amasya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Haşim Murat Öztürk, Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Osman Ercan, Tunceli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Lokman Ekinci atandı.