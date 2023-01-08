Yeni abonelik aramasına düzenleme: Artık rahatsız edemeyecekler

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu BTK, internet ve televizyon hizmetlerinde yeni abonelik öncesinde yapılan teyit aramaları hakkında taslak düzenleme hazırladı.

BTK'nın hazırladığı taslağa göre hizmet sağlayıcı abonelik talebini oluşturabilmek için öncelikle tüketici irtibat numarasının Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi İYS'ye kayıtlı olduğunu teyit edecek.

Abonelik sözleşmesi öncesinde teyit telefonu, yalnızca hizmet sağlayıcısının kurumsal numarasından yapılacak. Bu aramayı herhangi başka bir firma ya da taşeron yapamayacak.

Onay alınmadıkça abonelik başlatılmayacak

Arama öncesinde kullanıcı kısa mesaj yoluyla bilgilendirilecek. Teyit araması sırasında, tüketiciye sunulacak hizmet, cihaz, taahhüt içeriği ve bunların ödemesiyle ilgili ayrıntılı bilgi verilecek.

"Yeni abonelik sürecinin başlatılmasına onay veriyor musunuz?" sorusu sorulacak. Onay verilmemesi halinde abonelik başlatılamayacak.

Hizmet sağlayıcıların bu kurallara uymaması halinde BTK tarafından idari para cezası uygulanacak. Taslak metin BTK'nın internet sitesi üzerinden kamuoyu görüşüne açıldı.