Yemeksepeti kuryelerinden eylem kararı

Artan maliyetlerden dolayı kurye ve kargo sektörü çalışanları bir bir iş bırakmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde eylem yapan Trendyol kurye çalışanlarının ardından, şimdi de Yemeksepeti işçileri eylem yapma karar aldı. Yemeksepeti İşçi Komitesi Sözcüsü Kaan Gündeş yaptığı açıklamada, 2 Şubat'ta açıklanacak maaş zammının asgari ücret seviyesinde olacağına ilişkin duyumlar aldığını belirterek, en az net 5 bin 500 TL maaş beklediklerini açıkladı.

EN AZ 5 BİN TL NET MAAŞ OLMALI

Yemeksepeti İşçi Komitesi Sözcüsü Kaan Gündeş, 2 Şubat tarihinde açıklanacak olan zammın düşük olduğuna ilişkin duyumlar aldıklarını belirterek, "Biz yıllardır sendikalı olmak için mücadele ediyoruz. Şirket şu an sendikanın haklarını geri almak için dava açtı. Biz hem açıklanacak zamlı ücretlerin en az net 5 bin 500 TL artı yan haklar olması için hem de sendikaya açılan davanın geri çekilmesi için bir basın açıklaması yapacağız" ifadelerini kullandı.

SENDİKALAŞMA ENGELİ

Yemeksepeti'nde sendikalaşmayı engellemek için kurye ve depo işçilerinin meslek tanımlarının, ofis “büro elemanı” olarak değiştirildiğini belirten Gündeş, “Sendikal örgütlülüğü engellemek için her yol deneniyor. Bir an önce meslek kolu tanımlarının düzeltilmesini ve arkadaşlarımızın tekrar taşımacılık meslek koluna alınmasını istiyoruz" yorumunda bulundu.

Kaynak: Cumhuriyet