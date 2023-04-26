'Yedili Masa' ittifakında restleşmeler

'Yedili Masa' ittifakını oluşturan bileşenlerden Millet İttifakı'nda İyi Partili Turhan Çömez, ittifakın diğer iki üyesi Ali Babacan, Sadullah Ergin ve Mustafa Yeneroğlu'na rest çekti.

Çömez, ittifak üyeleri Davutoğlu ve Babacan'ın Ergenekon davalarıyla ilgili duruşları nedeniyle kendileriyle mücadele edeceğini söyledi.

Ergenekon davalarının tamamen kumpas olmadığını, haklılık payı olduğunu düşünen Babacan ve Ergin'e sert çıkan Turhan Çömez, "Sizinle parlamentoda mücadele edeceğim" dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez:



Hem Sadullah Ergin’e, hem Ali Babacan’a hem de Mustafa Yeneroğlu’na sesleniyorum



Siz eğer böyle alçakça bir davanın (Ergenekon-Balyoz) arkasında durursanız parlamentoda karşınızda beni bulacaksınız.



Sadullah Ergin ile… pic.twitter.com/UW4tFu0Xtb