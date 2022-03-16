"Yatırımcılara ülkemiz, gönlümüz sonuna kadar açık"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeşil dönüşümü önemsediklerini belirterek, yatırımcılardan kullandıkları her malzemede geri dönüşüme öncelik vermelerini istedi.

Bakan Kurum, Fransa'nın Cannes şehrinde 31.Uluslararası Gayrimenkul Fuarı MIPIM kapsamında Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği'nce (GYODER) Carlton Otel'de düzenlenen uluslararası yatırımcı kahvaltısına katıldı.

Burada katılımcılara hitap eden Kurum, Türkiye'nin gayrimenkul ve yapı sektörünün dünyadaki öncü ve güçlü ülkelerinden biri olduğunu belirterek, 100'ü aşkın sektör kuruluşunun yanı sıra İstanbul'un başarılı projeleri ve önemli şirketlerinin MIPIM 2022'deki pavilyonda yerlerini aldıklarını ifade etti.

Kurum, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada sorunların eksik olmadığını, en son Rusya-Ukrayna savaşında tüm ülkelerle iletişim içerisinde, barış için çalıştığını belirterek, "Biz mahallemizden, bulunduğumuz coğrafyadan memnunuz. Mahallemizi daha güzelleştirmek adına istikrarımızı sürdüreceğiz." dedi.

En büyükler listesinde Türkiye ikinci sırada

Dün fuardaki İstanbul çadırının açılışını gerçekleştirerek İstanbul'un eşsiz mimari tasarımlarını ve projelerini tüm dünyanın dikkatine ve beğenisine sunduklarını kaydeden Kurum, "Türkiye, inşaat sektöründe dünyanın ikinci büyük ülkesi durumundadır. Dünyanın en büyük 250 müteahhidi listesinde Türkiye, Çin'den sonra 44 müteahhitle ikinci, ABD ise üçüncü sırada yer almaktadır." dedi.

Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Müteahhitlik firmalarınca 1972'den 2021 yılına kadar, 128 ülkede üstlenilen 10 bin 725 projenin toplam bedeli yaklaşık 455 milyar dolar seviyesine çıkmıştır. Sadece geçtiğimiz yıl Türk müteahhitleri, 67 ülkede 384 projeyle 29,3 milyar dolarlık yeni iş hacmine ulaştı. Ülkemize yabancı yatırımcıların ilgisi de son derece yüksek. Yatırımcıların ilgisini korumak için mevcut düzenlemeler yapılacak. Yatırımcının korunduğu, kollandığı bir anlayışla süreci yürütmeye gayret gösteriyoruz. Gayrimenkul sektörünün sadece konut ve ofisten ibaret olduğu algısını değiştirmek istiyoruz."

Türkiye'nin büyümeye devam edeceğini, bununla birlikte şehirlerin altyapı ve üst yapısının güçlendirilmesi gerektiğini belirten Kurum, eğitim, ticaret, sanayi, turizm başta olmak üzere tüm sektörlerde yatırım fırsatlarının olduğunu vurguladı.

Türkiye'de her 5 yılda bir gayrimenkulde artışlar olduğunu anlatan Bakan Kurum," Bu artışlarda gayrimenkule yapılan yatırımın geri döndüğünü görüyoruz. Bu manada, ülkemiz yabancı yatırımcılar açısından da yüksek fırsatlar içeriyor. Bu imkanı değerlendirmek için biz de projelerimizi artırmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı. Bakan Kurum, bu ilişkileri daha iyi yönetmek adına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yurt dışında teşkilatlanma çalışmalarına başladığını söyledi.

Kurum, "Büyükelçilikler bünyesinde yabancı yatırımcıların ilişkilerini yürütebilmeleri adına müşavirlikler açıyoruz. İlk etapta 7 ülkeye 10 Çevre ve Şehircilik müşaviri göndereceğiz. ABD, Belçika, Fransa, İsviçre, Kenya, Katar ve Rusya gibi ülkelerde önümüzdeki aylarda müşavirlerimiz görev yapmaya başlayacaklar. Daha sonra diğer ülkelere de müşavirlerimizi göndereceğiz." dedi.

Son 20 yılda 1,2 milyon konut

Kurum, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Emlak Konut Genel Müdürlüğü ile Türkiye'nin geleceğini inşa ettiğini, Türkiye'de son 20 yılda, dünyada başka örneği olmayan bir başarıya imza attığını ve 1,2 milyona yaklaşan sayıda konut ürettiğini vurguladı.

Sosyal konut dışında sosyal donatılarla da gerek iklim değişikliği ile mücadele, gerekse şehirlerin altyapılarının düzenlemesi adına projeler yürüttüklerini belirten Kurum, mazlum coğrafyalarda ihtiyaç sahiplerine koştuklarını söyledi.

Sosyal konut üretimi amacıyla 109 ülkeye destek verdiklerini belirten Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"TOKİ eliyle, insani yardım amacıyla Endonezya'da 1050, Sri Lanka'da 500, Pakistan'da 4 bin 620 konutun yapımını, gerekli sosyal donatılarıyla birlikte tamamladık. Somali’de ise 200 yataklı hastane, Sağlık Meslek Yüksek Okulu ve sosyal tesislerinin yapımını gerçekleştirdik. 2019'da, dost ve kardeş Arnavutluk’ta deprem meydana geldi. Bu afet sonrası, 500 konutun yapımını kısa sürede tamamladık. Ukrayna ile ilgili çalışmamız vardı. Savaş sebebiyle süreç durma noktasına geldi. Orada yaşayan vatandaşlar için de Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatlarıyla Ukrayna'da da 500 konutun yapım sürecini yürütüyoruz."

Kurum, Emlak Konut eliyle orta ve orta üstü yatırımcılara hitap eden konutlar yaptıklarını, Emlak Konut'un 28,4 milyar lira net aktif büyüklüğüyle dünyada ender gayrimenkul yatırım ortaklıklarından biri olduğunu söyledi.

Dünyanın, "Kaynakların sonsuz olmadığını" anladığını kaydeden Kurum, "Önümüzde yeni bir yol var. Gayrimenkul yatırımında çevreyi, insanı, doğayı merkeze alan şehirler yapmak zorundayız." dedi.

"Yatırımcılara ülkemiz, gönlümüz sonuna kadar açık"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM 76. Genel Kurulunda dünya kamuoyuna ilan ettiği Paris İklim Anlaşması'na taraf olma kararıyla, şehircilik çalışmalarında yeni ve tarihi bir döneme girildiğini anlatan Kurum, 2053'te Türkiye'nin "net sıfır emisyon" hedefine ulaşmak için çalışacağını söyledi.

Yeşil Kalkınma Devrimi hedefiyle yeni yatırımları yapmak zorunda olduklarına işaret eden Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz çok etkin bir mücadele veriyoruz. Gerek yeşil alanların artırılması, gerek iklim değişikliği ile uyum kapsamında yerel yönetimlerle yaptığımız çalışmalar, sanayide yeşil dönüşümün ön planda tutulduğu fırsatların olduğunu anlatan süreci yürütmek istiyoruz. İklim dostu, yeşil dönüşümü önemsiyoruz. Burada da yatırımcılarımıza kullandıkları her malzemede geri dönüşümü önceliklendirmelerini istiyoruz. Yatırımcılarımızı ülkemize bekliyoruz. Her alanda yatırımcıların önünde ciddi fırsatların olduğunu bilmelerini istiyoruz. Yatırımcılara ülkemiz, gönlümüz sonuna kadar açık."

GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu da kahvaltı öncesinde yatırımcıları selamlayarak, tüm katılımcılara Türkiye'nin yatırım yapılması gereken ülkelerin başında olduğunu belirten kısa bir açılış konuşması yaptı.

Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ile farklı ülkelerden yaklaşık 50 yatırımcı katıldı.