Yatağında ölü bulunan genç kızın anne ve babası tutuklandı
Muğla'da yatağında ölü bulunan 17 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu'nun otopsisinde, boynunda kırık tespit edildi. Genç kızın ölümüyle ilgili gözaltına alınan anne ve baba tutuklandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 24 Ocak tarihinde yatağında ölü bulunan 17 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu'nun ölümü şüpheli bulundu.
Muğla Adli Tıp Kurumunda yapılan otopside Sakallıoğlu'nun boyun bölgesinde kırık tespit edildi. Olayla ilgili genç kızın anne ve babası tutuklandı.
Soruşturma sürüyor
İhbar üzerine Sakallıoğlu çiftinin Mazı Mahallesi'ndeki evine giden sağlık ekibi genç kızı yatağında ölü halde buldu.
Muğla Adli Tıp Kurumunda yapılan otopside boyun bölgesinde kırık tespit edilince genç kızın anne ve babası gözaltına alındı. Çift jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.
Jandarma Olay Yeri ekibince yapılan incelemede de genç kızın boyun kısmının iki tarafında kızarıklıklar tespit edildiği öğrenildi.
Gamze Sakallıoğlu'nun cenazesi, otopsideki işlemlerinin ardından ablası tarafından teslim alındı. Daha sonra Bodrum Çamlıca Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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