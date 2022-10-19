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Yaşlılar en çok dizileri şikayet etti

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu İletişim Merkezine yaşlılarla ilgili gelen bildirimler arasında ilk üç sırada diziler, reality şovları ve kuşak programları yer aldı.

Gündem 19.10.2022, 19:32 19.10.2022, 19:36
Yaşlılar en çok dizileri şikayet etti

TBMM Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya başkanlığında toplandı.

Komisyonda, RTÜK İnsan Kaynakları  ve Eğitim Dairesi Başkan Yardımcısı Feyza Gizligider, kurumun yaşlılara yönelik çalışma ve projeleriyle ilgili sunum yaptı.

Gizligider, 60 yaş ve üzeri vatandaşlardan RTÜK'e 2020'de 6 bin 183, 2021'de 2 bin 126, 2022'nin ilk 9 ayında da 1607 şikayet ve bildirim aldıklarını, 2020'deki artışın, pandemi dolayısıyla televizyon izlenme sürelerinin artmasından kaynaklandığını söyledi.

Yayınların yaşlılar üzerindeki etkisi kapsamında bir şikayeti paylaşan Gizligider, "Bir bildirim, 'Bu dizi yaşlıları olumsuz etkiliyor. Dizide yaşlı kadın ilaçla zehirleniyor. Bunu izleyen 73 yaşındaki annem 4 gündür içmesi gereken ilaçlarını içmiyor, zehirleneceğini düşünüyor. Bu tür dizileri seyreden kitle dikkate alınmalı' şeklindeydi. Yaşlılarla ilgili 2017 başından bugüne kadar RTÜK İletişim Merkezine gelen bildirimler arasında ilk üç sırada diziler, reality şovları ve kuşak programları geliyor." diye konuştu.

Gizligider, son 5 yıl içerisinde yaşlılarla ilgili 7 kamu spotuna tavsiye kararı verildiğini, bunların da Darülaceze Başkanlığının yardım faaliyetleriyle ilgili olduğunu ifade etti.

RTÜK tarafından yaşlılara yönelik planlanan çalışmalarla ilgili bilgi veren Gizligider, yayıncı kuruluş yöneticileriyle yaşlıların medyada temsili, yaşlılara yönelik programlar, medya içeriklerinin yaşlılar üzerindeki etkileri konularının ele alınacağı medya buluşması organize edeceklerini söyledi.

Yayınları durdurulan kuruluşlarda, yaşlılarla ilgili yayınlara yer verilmesiyle ilgili bir çalışma yapıldığını ifade eden Gizligider, "Bunların yanı sıra yaşlıların sorunların araştırılması, alınacak tedbirlerin takibinin yapılması ve kurumlar arasında koordinasyon sağlanması için Yaşlı Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu kurulmasını ve yaşlılarla ilgili çalışma yürüten sivil toplum kuruluşları ve kamu kuruluşlarının bilgilendirici kamu spotu hazırlamasının teşvik edilmesini öneriyoruz." dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Rüstem Keleş de Yaşlı Destek Programı (YADES) kapsamında yürüttükleri Akıllı Yaşlı Bakım ve Koordinasyon Merkezi Projesi ile ilgili komisyon üyelerine bilgi verdi. 

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