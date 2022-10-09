Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜGVA 5. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:



Bugün TÜGVA 300 bini aşkın hanesiyle ülkemizin en büyük gençlik hareketi haline gelmiştir.

TÜGVA verdiğimiz mücadelenin en önemli kurumsal markalarından biri haline gelmiştir.

Ülkenin gençlerini PKK, FETÖ, DEAŞ gibi terör örgütleri, fikri ve cinsi sapkınlık akımları üzerinden heba edemediklerini görenler, TÜGVA'ya saldırıyorlar.

Aradığımız şey milletimizin Malazgirt’ten bu güne coğrafyamıza bilek gücü ile ilmik ilmik okuduğu Türk değerlerimizdir.

Aradığımız şey yeniden yükselişimizin göstergesi olan bu mücadelemizdir.

Siz gençler, ilimden sanata, spordan teknolojiye kadar her alanda ne aradığınızı bildiğiniz için değerlisiniz.

İktidarlarımız boyunca yaptığımız her faaliyetin odağında gençlerimiz var, bugün de gençlerimizle birlikte yol yürümeye devam ediyoruz.

Hoşgörü, çoğulculuk diyenlerin maskeleri inince altından bencil suratları göründü. Biz demokrasiye de özgürlüklere de hoşgörüye de sahip çıkmayı sürdüreceğiz.

Bizimle beraber yürümek isteyen gençlerimize kollarımız sonuna kadar açıktır.

Bu salonu dolduran TÜGVA mensupları da gençlerime ulaşmada en önemli kanallarımızdandır.

Yasin Börü gibi yavrularımızı Diyarbakır’da katledenleri biliyoruz. Onların kurtulması için can simidi atan Bay Kemal ve yandaşlarını da biliyoruz. Bunlara asla prim vermeyeceğiz.

Türkiye yüzyılının inşası konusunda en çok siz gençlere güveniyoruz.

Karşımda şu anda muhafazakar devrimciler var. Onlarla 2023’ü bitireceğimize inanıyorum.