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Yaşı nedeniyle indirimli kart verilmeyen öğrencinin talebi KDK'nin kararıyla karşılandı

Bursa'da bir öğrenci, yaşının 27'den büyük olması nedeniyle verilmeyen indirimli toplu taşıma kartını Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (KDK) Büyükşehir Belediyesi'ne verdiği tavsiye kararının ardından aldı.

Gündem 17.04.2022, 10:09
Yaşı nedeniyle indirimli kart verilmeyen öğrencinin talebi KDK'nin kararıyla karşılandı

KDK'den yapılan açıklamaya göre, Bursa Uludağ Üniversitesinde öğrenci olan bir kişi, indirimli kart almak ilgili kuruma başvurdu ancak 27 yaşından büyük olduğu gerekçesiyle indirimli kart alma hakkının olmadığı yönünde kendisine bildirimde bulunuldu.

Bunun üzerine öğrenci, KDK'ye başvurdu. Dilekçesinde öğrencilik için yaş sınırı bulunmamasına rağmen öğrencilik haklarından yararlanmasının yaşla sınırlandırılmasının Anayasa'da güvence altına alınan eşitlik ve eğitim öğretim hakkına aykırı olduğunu, ayrıca sosyal devlet ilkesiyle de bağdaşmadığını savunan öğrenci, başka illerde bu yönde bir uygulama olmadığını belirterek sorununun çözümünü talep etti.

Öğrenci haklı bulundu

Başvuruyu inceleyen KDK, başvurucu öğrenciyi haklı buldu ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığına tavsiye kararı verdi.

Çeşitli sebeplerle üniversite öğrenimine geç başlamış ya da ikinci, üçüncü üniversite eğitimi alan kişilerin bulunabileceği ifade edilen kararda, öğrencinin talebinin karşılanması gerektiği bildirildi. Kararda ayrıca, belediyenin internet sitesinde yer alan başvuru bilgilerindeki öğrenci tanımının, yürürlükteki yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilmesi gerektiği ifade edildi.

Kararın ardından belediye, başvurucuya indirimli öğrenci kartının tanımlandığı ve Seyahat Kartları Uygulama Yönetmeliğinin güncellendiği yönünde KDK'ye bildirimde bulundu.

#KDK #Bursa
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