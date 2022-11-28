Yaşar Aydın: "İftira, yalan haber, aslı yok"
Üç harfli marketler adıyla isimlendirilen ve bir süreden bu yana yalan haberlere muhatap olan ticari faaliyetlerine devam eden marketlerden A101 Marketler'in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yasar Aydın'a bir sosyal medya kullanıcısı tarafından siyaset ile ilgili attığı gerçek dışı mesajına sert bir cevap verilerek mesajına gerçek olmadığı vurgulandı.
Gündem 28.11.2022, 14:15 28.11.2022, 16:40
Kalp Göğüs Cerrahı Metin Çakır'ın sosyal medya adresinden 'Neden 6'lı kasa demiştim? Anladınız mı? paylaşımında A 101 Yönetim Kurulu Başkanı hakkındaki iddiasının gerçek olmadığı Turgut Aydın Holding Hukuk tarafından vurgulandı.
İddianın gerçek olmadığına dair şu açıklamada bulunuldu, "Turgut Aydın Holding Başkan Vekili Sayın Ahmet Yaşar Aydın’ın kesinlikle böyle bir beyanatı olmamıştır. Söylenmemiş şeyleri söylenmiş gibi paylaşarak bilerek ve isteyerek yalan üretmektesiniz. Bu nedenle, hukuka aykırı ve suç teşkil eden paylaşımınızı kaldırmanızı rica ederiz."
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