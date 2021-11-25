banner38

Yarın 596 konut ve 145 iş yeri daha teslim ediliyor

30 Ekim İzmir Depremi'nde yıkılan Yağcıoğlu Apartmanı yerine inşa edilen binada incelemelerde bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bayraklı genelinde 7 bölgede bu süreci başlattık. Yine belirlediğimiz rezerv alanında konutların yapım sürecini başlattık ve toplamda hem Bayraklı'da hem rezerv alanında 5 bin 39 bağımsız bölümden oluşan İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşüm projesini başlattık." şeklinde konuştu.

Gündem 25.11.2021, 20:41
Yarın 596 konut ve 145 iş yeri daha teslim ediliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir'de depremzedeler için yapılan konutları 1 yıl gibi kısa bir sürede teslim etmenin mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

Bakan Kurum, Vali Yavuz Selim Köşger ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ile 30 Ekim İzmir Depremi'nde yıkılan Yağcıoğlu Apartmanı yerine inşa edilen binada inceleme yaptı.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Kurum, depremde 117 kişinin yaşamını yitirdiğini, halen acısını hissettikleri bu afet sonrası büyük Türkiye ailesinin İzmir'in yaralarını sarmak için seferberlik ruhu içinde hareket ettiğini söyledi.

Depremin ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarını anımsatan Kurum, "Enkaz alanlarında sabahladık, bir yavrumuz daha sağ çıksın diye. 91 saat sonra Ayda bebeğimize ulaştık, birçok yavrumuzu enkaz altından kurtardık. Belki dünyada eşi benzeri görülmemiş arama kurtarma operasyonuyla birçok vatandaşımızı enkaz altından çıkarmak suretiyle gerekli adımları devletimiz burada tüm imkanlarıyla atmaya çalışmıştır." dedi.

Arama kurtarma faaliyetleriyle birlikte vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için çalışmaların da yürütüldüğüne dikkati çeken Kurum, vatandaşların barınma ihtiyacı için geçici çadır alanları, konteyner kentlerin kurulumunu gerçekleştirdiklerini anlattı.

Bakan Kurum, afet sonrası acılarını paylaştıkları depremzedelere bir yıl içinde sağlam ve güvenli konutlarını teslim etme sözü verdiklerini kaydederek, şöyle konuştu:

"Hızlı şekilde vatandaşlarımızı güvenli alanlara taşımamız gerekiyordu. Bayraklı genelinde 7 bölgede bu süreci başlattık. Yine belirlediğimiz rezerv alanında konutların yapım sürecini başlattık ve toplamda hem Bayraklı'da hem rezerv alanında 5 bin 39 bağımsız bölümden oluşan İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşüm projesini başlattık.

Bayraklı'da 7 bölgede başlattık. Bütün binaların yıkık olduğu ve etrafındaki binaların riskli olduğunu düşündüğümüz yapıları da içine katmak suretiyle yaklaşık 1300 bağımsız bölümden oluşan yerinde bir deprem dönüşüm projesi başlattık ve inşallah yarın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle toplamda 596 konut ve 145 iş yerini depremzede kardeşlerimize teslim edeceğiz. Gururluyuz çünkü o gün acılarını paylaştığımız kardeşlerimize evlerini teslim ediyoruz. Mutluyuz, onlara daha sağlam, güvenli yuvaları teslim ediyoruz. Söz verdiğimiz gibi etaplar halinde diğer konutların da teslimini yapacağız."

Tüm riskli binalara ilişkin çalışma

Murat Kurum, hem yerinde hem de rezerv alanındaki projelerin zemin artı 4-5 katı geçmeyen, İzmir mimarisine uygun, sosyal donatılarıyla örnek projeler olduğunu, bu konutları gören İzmirlilerden beğeni aldıklarını söyledi.

Bakan Kurum, "İnşallah tüm İzmir'de riskli binalara ilişkin vatandaşlardan talep gelmesi halinde bu süreci yürüteceğiz." dedi.

Konut fiyatları ve ödeme koşullarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası açıklama yaptığını hatırlatan Kurum, "2+1 konutları 160 bin ile 180 bin arasında, 3+1 konutları ise 220 bin ile 260 bin arasında şerefiyesiyle vereceğiz. Şerefiyesi daha önce hangi katta oturuyorsa o kata, o cepheye yakın olacak şekilde bu süreç yine kurayla belirlenecek. 2+1 konutlarımızın taksit ödemeleri 740 lira, 3+1 konutlarımızın ise 1020 liradan başlıyor. Ödemelerimiz, 2 yıl ödemesiz, 18 yıl 0 faiz şekliyle sabit ödeme olacak." diye konuştu.

Bakan Kurum, AFAD'dan hak sahibi olamayan vatandaşları da mağdur etmemek için kentsel dönüşüm çalışmalarını yürüttüklerini, burada da 1 yılı ödemesiz, kalan 19 senesi TÜFE endeksli olacak şekilde planlama yapıldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
#izmir #Murat Kurum #deprem konutları
Yorumlar (0)
11
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 13 33
2. Hatayspor 13 26
3. Konyaspor 13 26
4. Alanyaspor 13 24
5. Fenerbahçe 13 23
6. Karagümrük 13 22
7. Başakşehir 13 21
8. Galatasaray 13 21
9. Beşiktaş 13 20
10. Adana Demirspor 13 19
11. Altay 13 16
12. Kayserispor 13 16
13. Antalyaspor 13 15
14. Gaziantep FK 13 15
15. Sivasspor 13 13
16. Giresunspor 13 13
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 13 12
18. Göztepe 13 10
19. Kasımpaşa 13 9
20. Rizespor 13 7
Takımlar O P
1. Ümraniye 12 27
2. Ankaragücü 13 27
3. Eyüpspor 13 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. Tuzlaspor 12 20
7. Kocaelispor 12 20
8. İstanbulspor 12 19
9. Adanaspor 13 18
10. Samsunspor 12 16
11. Bursaspor 12 14
12. Denizlispor 12 14
13. Menemenspor 12 14
14. Gençlerbirliği 12 14
15. Boluspor 12 13
16. Manisa FK 13 13
17. Ankara Keçiörengücü 12 10
18. Altınordu 13 10
19. Balıkesirspor 12 6
Takımlar O P
1. Chelsea 12 29
2. Man City 12 26
3. Liverpool 12 25
4. West Ham 12 23
5. Arsenal 12 20
6. Wolverhampton 12 19
7. Tottenham 12 19
8. M. United 12 17
9. Brighton 12 17
10. Crystal Palace 12 16
11. Everton 12 15
12. Leicester City 12 15
13. Southampton 12 14
14. Brentford 12 13
15. Aston Villa 12 13
16. Watford 12 13
17. Leeds United 12 11
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 12 8
20. Newcastle 12 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 13 30
2. Real Sociedad 14 29
3. Sevilla 13 28
4. Atletico Madrid 13 26
5. Real Betis 14 24
6. Rayo Vallecano 14 23
7. Barcelona 13 20
8. Athletic Bilbao 13 19
9. Osasuna 14 19
10. Valencia 14 18
11. Espanyol 14 17
12. Villarreal 13 16
13. Mallorca 14 15
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Celta de Vigo 14 13
16. Cádiz 14 12
17. Granada 13 11
18. Elche 14 11
19. Getafe 14 9
20. Levante 14 7