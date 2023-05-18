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Yargıtay'dan Kadir Şeker kararı

Yargıtay, Kadir Şeker'e verilen 10 yıl hapis cezasını onadı. Şeker, cinayetten 2 yıl sonra cezaevinden tahliye olmuştu.

Gündem 18.05.2023, 11:39 18.05.2023, 11:41
Yargıtay'dan Kadir Şeker kararı

10 yıl 10 ay ceza alan Kadir Şeker'in cezası, Yargıtay tarafından onandı.

Olay, 5 Şubat 2020'de Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda meydana geldi. Kadir Şeker, sevgilisi Ayşe Dırla'yı döven Özgür Duran'ı engellemeye çalıştı.

Bu sırada çıkan arbedede Şeker, Duran'ı kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan Şeker, ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçlamasıyla yargılanan Kadir Şeker'e, ömür boyu hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, suçun 'haksız tahrik' altında işlendiğine kanaate getirerek cezayı önce 15 yıla ardından Kadir Şeker'in duruşmadaki iyi halini gözeterek 12,5 yıla indirdi.

Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, Şeker'e verilen cezayı yüksek bularak kararı bozdu. Kararda 'haksız tahrik' indiriminin, haksızlık içeriğinin ulaştığı boyut dikkate alınıp, asgari düzeye yakın ceza olması gerektiği vurgulandı.

Yargıtay'ın kararı sonrası tutuklu sanık Kadir Şeker, Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün yeniden yargılandı. Duruşmada savcı, son mütalaasında, daha önce verdikleri mütalaayı tekrar ettiklerini belirterek, sanğın suçu haksız tahrik altında işlediği için cezasının azami oranda indirilmesini ve Şeker'in cezaevinde bulunduğu süre de göz önüne alınarak tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti ise Kadir Şeker’in cezasını 10 yıl 10 aya indirerek tutukluluk halinin devamına karar verdi. Bunun üzerine avukatları, dün bir üst mahkeme olan 4'üncü Ağır Ceza Mahmekesi'ni tutukluluk halinin devamına itirazda bulundu. 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi de itirazı kabul edip, Kadir Şeker'in tahliyesine karar verdi.

KADİR ŞEKER KİMDİR?

Kadir Şeker 20 yaşındadır ve Konyalı'dır. Üniversite sınavına hazırlandığı dönemde olay yerinden geçerken kız arkadaşını darp eden birine engel olmak isteyen Kadir Şeker çıkan arbede esnasında Özgür Duran'ı kalbinden bıçaklamıştı.

#kadir şeker
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