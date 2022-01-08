Yargıtay Başkanlar Kurulu Afyonkarahisar'da toplandı

Bir termal otelde düzenlenen toplantıya, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Yargıtay Ceza Genel Kurulu Başkanı Eyüp Yeşil, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili Rıdvan Gündoğdu ile Yargıtay daire başkanları ve üyeleri katıldı.

Basına kapalı gerçekleşen ve Yargıtay'ın 2021 yılındaki faaliyetlerinin değerlendirildiği toplantıda, 2022 yılında yapılması planlanan çalışmalar da ele alınarak Yargıtay Kanunu'nun 14'üncü maddesi uyarınca daireler arasındaki iş bölümü görüşüldü.

Bu kapsamda ortalama yargılama süreleri, iş yükü ve temizleme oranları gibi adli kalite göstergeleri açısından da değerlendirme yapıldı.

Yargıtay dairelerinin görevlerine ilişkin iş bölümü taslağının, bu ay içerisinde Yargıtay Büyük Genel Kurulu tarafından görüşülüp, kabul edildikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe gireceği bildirildi.