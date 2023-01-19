Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'dan İmamoğlu açıklaması
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen hapis ve yasak kararının yüksek mahkemenin önüne hiç gelmeden İstinaf'ta kesinleşebileceğini ifade etti.
Gündem 19.01.2023, 17:16
Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk’ün haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu hakkında Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilen hapis cezasının seçim öncesi kesinleşip kesinleşmeyeceğine ilişkin soruya, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca şu karşılığı verdi:
"Yargılama süreci devam ediyor. Dosya, önce istinafa gidecek. Belki de orada karar kesinleşerek Yargıtay'a hiç gelmeyebilir. Kararın Yargıtay'a gelmesi halinde de öncelikle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca incelenerek ilgili daireye gidecek. İstisnai durumlarda dosyalar öne alınabiliyor. Ancak bunun takdiri yargılama sürecinde görev alan yargı mensuplarına aittir."
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