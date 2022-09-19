Yargıtay Başkanı, Azerbaycan Başsavcılığı heyetini kabul etti
Yargıtay Başkanı, Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcıvekili Elmar Jamalov ve beraberindeki heyeti Yargıtay'da kabul etti.
Gündem 19.09.2022, 14:52
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Türkiye'ye ziyarete gelen Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcıvekili Elmar Jamalov ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Yargıtaydaki kabulde Akarca, Türkiye ve Azerbaycan arasında ticari, kültürel ve siyasi alanda samimi ilişkilerin var olduğunu vurgulayarak, heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Kabulde, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım ile Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreteri Seyfi Han da yer aldı.
Kaynak: AA
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