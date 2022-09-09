Yardım taşıyan 12'nci uçak da Pakistan'da
Selden etkilenenlere yardım götürmek üzere Türkiye'den havalanan 12'nci uçak Pakistan'a indi.
Gündem 09.09.2022, 01:29
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Türkiye, sel felaketinde zarar gören Pakistan halkına insani yardım malzemesi ulaştırmaya devam ediyor.
Bu kapsamda, bugün yardım götürmek üzere havalanan 12'nci uçak da Pakistan'a ulaştı.
Kaynak: AA
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