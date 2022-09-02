Yardım malzemeleri taşıyan onuncu uçak da Pakistan'da
Selden etkilenenlere yardım götürmek üzere havalanan onuncu uçak Pakistan'a gitti.
Gündem 02.09.2022, 01:08
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Türkiye, sel felaketinde zarar gören Pakistan halkına insani yardım malzemesi ulaştırmaya devam ediyor.
Bu kapsamda bugün yardım götürmek üzere havalanan 10'uncu uçak da Pakistan'a ulaştı.
Kaynak: AA
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