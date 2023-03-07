Yapılandırma paketinde yeni gelişme
Yapılandırma paketi Meclis Genel Kurulunda görüşülmeye başladı.
Gündem 07.03.2023, 21:50 07.03.2023, 21:52
Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketi için mesai, Meclis Genel Kurulu'nda başladı. Düzenlemenin bu hafta yasalaşması bekleniyor.
Düzenleme ile vergi dairlerine olan 2 bin liranın altı tüm borçlar silinecek.
Sigorta primleri, öğrenim kredisi, köprü ve otoyol geçiş cezalarını taksitle ödeme imkanı sağlanacak.
Borçlar peşin ödenirse yurtiçi ÜFE tutarının yüzde 90'ından vazgeçilecek.
İdari para cezaları peşin ödenirse asıl alacaktan yüzde 25 indirim olacak.
Teklife göre; sürücülerin alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralamalı kaza, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerden kaynaklanan ceza puanları silinecek.
Düzenlemenin bu hafta yasalaşması bekleniyor.
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