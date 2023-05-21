'Yapamazsınız' dedikleri hastane 60 günde tamam

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün hizmete açılacak Hatay Defne Devlet Hastanesi ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "60 günde tamamlanacak" diyerek söz verdiği hastane ile ilgili müjde veren Bakan Koca, "'Bu arada aramızda kalsın' Defne Devlet Hastanemizi açıyoruz." diyerek İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 14 Mayıs seçimleriyle ilgili Mansur Yavaş'a "Bu arada aramızda kalsın başkanım kazanıyoruz." sözlerine gönderme yaptı.

Hatay Defne Devlet Hastanesi'ni gezen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 60 günde tamamlanacak dediği Defne Devlet Hastanesi ile ilgili müjdeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

Sosyal medya hesabı üzerinden bir video mesaj yayımlayan Bakan Koca; "'Bu arada aramızda kalsın' Defne Devlet Hastanemizi açıyoruz." diyerek İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 14 Mayıs seçimleriyle ilgili Mansur Yavaş'a "Bu arada aramızda kalsın başkanım kazanıyoruz. Bunu gençler bilsin" sözlerine gönderme yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaşımı şu şekilde;

"Bu arada aramızda kalsın" Defne Devlet Hastanemizi açıyoruz. pic.twitter.com/4KYdyIPAiF — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 20, 2023

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 12 Mayıs'ta gençlere ilk turda oy kullanma çağrısı yapıp 14 Mayıs seçimlerini işaret ederek, "Aramızda kalsın, kazanıyoruz!" demişlerdi.

Muhalefet seçimden günler önce kazanıyoruz nidaları atarken 14 Mayıs seçiminin birinci turunu yüzde 49,52 oy oranıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan kazanmıştı.

6 Şubat'ta meydana gelen asrın felaketinde en büyük yıkımı yaşayan illerden biri Hatay olmuştu. Hatay'ın Defne ilçesinde 24 Mart'ta temeli atılan hastanenin 24 saat esasına göre sürdürülen inşaat çalışmalarında sona gelindi.

Hedeflendiği gibi 60 günde bitirilen hastane, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve yetkililerin katılımının öngörüldüğü törenle hizmete açılacak.

Tüm branşlarda hizmet verecek, 300 yatağı, 80 yoğun bakım yatağı ve 12 ameliyathanesi bulunan Defne Devlet Hastanesi, ağır çelik kullanılarak inşa edildi.

Hastanenin bütün odaları teknik altyapısıyla yoğun bakıma dönüştürülebilme imkanına sahip olarak tasarlandı.