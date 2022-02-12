Yangında mahsur kalan tavşanları itfaiye kurtardı
Bahçelievler’deki bir depoda çıkan yangında iki tavşan itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Gündem 12.02.2022, 10:41
Yenibosna Merkez Mahallesi Köyceğiz Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın girişindeki depoda, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Deponun yandığını gören çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Yangını söndüren Bahçelievler itfaiye ekiplerinin depoda yaptığı incelemede işyerinde bulunan iki tavşan olduğu görüldü.
İtfaiye ekipleri tavşanları dışarıya çıkardı. Kafese konulan 2 tavşan Bahçelievler Belediyesi'nin hayvan barınağına götürüldü.
Yangında depoda hasar oluşurken, polis ekipleri yangınla ilgili çalışma başlattı.
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