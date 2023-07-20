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Yakup Üstün vefat etti

Eski Isparta Milletvekili ve Türkiye Diyanet Vakfı Kurucularından Yakup Üstün vefat etti.

Gündem 20.07.2023, 22:38 20.07.2023, 22:44
Yakup Üstün vefat etti

Önder Imam-Hatip neslinin öncülerinden, lstanbul IHL ve YIE ilk mezunlarından, Diyanet Işleri E. Başkan  Yardımcılarından, Türkiye Imam-Hatip Okulları Mezunları Federasyonu E. Genel Başkanlarından, Isparta E. Milletvekillerinden ve Türkiye  Diyanet Vakfı kurucularından Yakup Üstün, 87 yaşında hayatını kaybetti.

Isparta İli Sütçüler İlçesi nüfusuna kayıtlı olan Yakup Üstün, TBMM'de 16. Dönem Isparta Milletvekili olarak hizmet etti.

Üstün'ün cenazesi Cuma Günü Cuma Namazına müteakip Bedir Camii'de kılınacak cenaze namazının ardından Doğancı Mezarlığında toprağa verilecek.

Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

#Yakup Üstün
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