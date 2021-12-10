banner38

Yaklaşık 100 bin Ahıska Türkü'ne vatandaşlık verildi

Dünya Ahıska Türkleri Birliğinin "4. Olağan Genel Kurul Toplantısı"nda konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Türkiye'de yaşayan yaklaşık 100 bin kişiye vatandaşlık ve uzun dönem ikamet izni verildi. Özellikle Ukrayna'daki çatışmalar nedeniyle Türkiye'ye yerleşen kardeşlerimizin ikamet, çalışma izni, vatandaşlık gibi beklentilerini hep birlikte çözüme kavuşturuyoruz." dedi.

Gündem 10.12.2021, 16:57
Yaklaşık 100 bin Ahıska Türkü'ne vatandaşlık verildi

Dünya Ahıska Türkleri Birliğinin (DATÜB) "4. Olağan Genel Kurul Toplantısı", Antalya Kundu tesisler bölgesindeki bir otelde düzenlendi.

Açılışa çevrim içi bağlanan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dünya Ahıska Türkleriyle çevrim içi de olsa bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirterek davet için Genel Başkan Ziyatdin İsmihanoğlu Kassanov'a teşekkür etti.

Bugün tekrar başkanlığa seçilen Kassanov'u ve yeni yönetimi tebrik eden Çavuşoğlu, DATÜB çatısı altında bugüne kadar hizmet verenlere teşekkür etti.

Çavuşoğlu, 1944'te 100 bin Ahıska Türkü'nün vatanlarından koparılarak sürgün edilmesinin 20. yüzyılın en büyük acılarından biri olduğunu ifade etti.

Bunun Türk milletinin yüreğinde bir yara olduğunu anlatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"77. yıl dönümünde sürgünde hayatını kaybeden Ahıskalı kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu acıyı bakın şair nasıl ifade etmiş, 'Harap oldu Ahıska'nın köyleri, dev yurduna döndü güzel evleri, sadık kişileri, koçak erleri, kırıldı insanları, dilleri hani? Ne yazık ki sürgün çilesi bununla da kalmadı. Göçtükleri yerlerde çatışmalardan etkilenen Ahıskalı kardeşlerimiz bazen tekrar yer değiştirmek zorunda kaldı. Gürcistan'dan Ukrayna'ya, Orta Asya'dan ABD'ye farklı bölgelerde yaklaşık 600 bin Ahıskalı soydaşımız var ama Türkiye hepsinin vatanı ve Türkiye her zaman Ahıskalı Türklerinin yanındadır. Komşumuz Gürcistan nezdinde yaptığımız girişimler sonucunda, bugün 1700 Ahıskalı kardeşimiz ana vatanına döndü."

"3 bine yakın Ahıskalı Bitlis ve Erzincan'a yerleştirildi"

Yurtdışı Türkler Başkanlığı ve TİKA gibi kurumların DATÜB ile beraber Gürcistan'a dönüş yapanlara destek verdiğini anlatan Çavuşoğlu, "Türkiye'de yaşayan yaklaşık 100 bin kişiye vatandaşlık ve uzun dönem ikamet izni verildi. Özellikle Ukrayna'daki çatışmalar nedeniyle Türkiye'ye yerleşen kardeşlerimizin ikamet, çalışma izni, vatandaşlık gibi beklentilerini hep birlikte çözüme kavuşturuyoruz." diye konuştu.

Çavuşoğlu, 3 bine yakın Ahıskalının Türklerin Anadolu'daki ilk yurtlarından olan Bitlis'in Ahlat ve Erzincan'ın Üzümlü ilçelerine yerleştirildiğini belirtti.

İstihdam dahil tüm ihtiyaçlarının karışlanması için tüm devletin kurumlarıyla çalıştıklarını anlatan Çavuşoğlu, Türkiye'nin tavrının net olduğunu, ne yurt dışında ne yurt içinde Ahıskalı Türklerin hiçbir zaman yalnız bırakmayacaklarını vurguladı.

"Türklüğünü hiçbir zaman unutmadılar"

Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'da yaşayan Ahıskalılara salgınla mücadelede tıbbi malzeme desteği verdiklerini hatırlatan Çavuşoğlu, "Ahıska Türklerinin bulundukları ülkelerde örgütlenmeleri, kimliklerini, dinlerini, dillerini, kültürlerini korumaları çok önemli. Ne mutlu ki Ahıskalı kardeşlerimiz tüm zorluklara rağmen göçlere rağmen öz benliklerini korudular. Dilini, dinini korudular, Türklüğünü hiçbir zaman unutmadılar." dedi.

Türkiye olarak gerekli destekleri vermeye devam edeceklerini belirten Çavuşoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir diğer önemli husus soydaşlar arasındaki birlik ve beraberlik ruhunun korunması. Hepimizin günlük hayatta farklı görüşlerimiz, hayatlarımız olabilir ama söz konusu Ahıska Türkleriyse ve onların haklarıysa bu birliğimizi, beraberliğimizi sadece korumakla yetinmeyip bunu çok daha güçlendirelim. DATÜB'ün çalışmalarını takdir ediyoruz. Kurulda 9 ülkeden gelen kardeşlerimiz var. Antalya'da da çok sayıda yaşayan Ahıska Türklerimiz var. Fiziken kendi şehrimde gerçekleştirilen olağan kurulda kucaklaşmak isterdim ancak toplantılarım için katılamadım."

Kaynak: AA
#mevlüt çavuşoğlu #ahıska türkü #Vatandaşlık
Yorumlar (0)
banner35
18
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 15 39
2. Konyaspor 15 27
3. Fenerbahçe 15 27
4. Hatayspor 15 26
5. Başakşehir 15 25
6. Alanyaspor 15 24
7. Galatasaray 15 23
8. Karagümrük 15 22
9. Beşiktaş 15 21
10. Adana Demirspor 15 20
11. Sivasspor 15 19
12. Giresunspor 15 19
13. Kayserispor 15 19
14. Altay 15 18
15. Antalyaspor 15 18
16. Gaziantep FK 15 18
17. Göztepe 15 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 15 14
19. Kasımpaşa 15 11
20. Rizespor 15 10
Takımlar O P
1. Ankaragücü 15 30
2. Erzurumspor 13 28
3. Ümraniye 14 27
4. Eyüpspor 14 27
5. Bandırmaspor 14 25
6. Samsunspor 14 22
7. Tuzlaspor 13 21
8. İstanbulspor 14 20
9. Kocaelispor 14 20
10. Gençlerbirliği 14 20
11. Boluspor 14 19
12. Adanaspor 15 19
13. Menemenspor 14 18
14. Bursaspor 14 17
15. Manisa FK 15 17
16. Denizlispor 14 15
17. Ankara Keçiörengücü 14 14
18. Altınordu 15 13
19. Balıkesirspor 14 7
Takımlar O P
1. Man City 15 35
2. Liverpool 15 34
3. Chelsea 15 33
4. West Ham 15 27
5. Tottenham 14 25
6. M. United 15 24
7. Arsenal 15 23
8. Wolverhampton 15 21
9. Brighton 15 20
10. Aston Villa 15 19
11. Leicester City 15 19
12. Everton 15 18
13. Brentford 15 17
14. Crystal Palace 15 16
15. Leeds United 15 16
16. Southampton 15 16
17. Watford 15 13
18. Burnley 14 10
19. Newcastle 15 10
20. Norwich City 15 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 16 39
2. Sevilla 15 31
3. Real Betis 16 30
4. Atletico Madrid 15 29
5. Real Sociedad 16 29
6. Rayo Vallecano 16 27
7. Barcelona 15 23
8. Valencia 16 22
9. Athletic Bilbao 16 21
10. Osasuna 16 21
11. Espanyol 16 20
12. Mallorca 16 19
13. Villarreal 15 16
14. Celta de Vigo 16 16
15. Granada 15 15
16. Elche 16 15
17. Deportivo Alaves 15 14
18. Cádiz 16 12
19. Getafe 16 11
20. Levante 16 8